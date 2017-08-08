افزایش ۱۴.۵ درصدی صادرات غیر نفتی از آذربایجان شرقی در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد عصر سه شنبه در جلسه ای که به همراه مدیران کل و تعدادی از کارشناسان آن معاونت روز سه شنبه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ی تبریز داشت اظهار کرد : این معاونت ماموریت های گسترده، مهم و متنوعی را بر عهده دارد و نیز وظایف راهبردی همچون نظارت بر نیاز های اساسی جامعه مانند حوزه ی بهداشت تغذیه را عملی می کند.

نواداد افزود : با توجه به اینکه در حوزه ی اقتصادی، استان آذربایجان شرقی به عنوان استان پایلوت و نمونه انتخاب شده است، با رهنمودهای استاندار محترم برای رفع مشکلات واحد های تولیدی مشکل دار در سال ۹۵ سال پرکاری داشتیم و برنامه ریزی خاصی انجام شده بود که هنوز هم ادامه دارد. به این صورت که از تمامی شهرک های صنعتی استان با حضور استاندار و روسای سازمان های ذیربط بازدید های مستمر صورت گرفت و جلسات کارشناسی تشکیل شد و دستورات ویژه و موکد بر حل مشکلات این واحد ها صادر شده است و خوشبختانه این نوآوری به عنوان دستورالعمل از طریق وزارت کشور به دیگر استان ها نیز ابلاغ شد. پیگیری دستورات مصوب در این جلسات بر عهده ی این معاونت بوده است.

نواداد افزود : بر اثر فعالیت های سال ۹۵ در جهت حمایت از واحد های تولیدی استان هزار و ۴۳۳ واحد که دارای ظرفیت اسمی پایین بودند ارتقاء یافته اند و افرادی که در این زمینه جذب کار شده اند بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۰۰ نفر بوده اند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در خصوص وضعیت فعلی کارخانه ماشین سازی تبریز نیز گفت : تصمیم نهایی در خصوص واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی هنوز گرفته نشده است و در مورد این کارخانه نگرانی هایی وجود دارد که لزوم تعیین تکلیف سریع آن را پررنگ می کند.

ارایه تسهیلات به ۷۳۸ واحد تولیدی در سال گذشته

نواداد با اشاره ای به پرداخت تسهیلات به واحد های کوچک و متوسط تولیدی استان گفت : در سال ۹۵ به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به این واحد ها در سراسر کشور اختصاص داده شده بود که از آن مقدار، میزان ۴.۳ درصد بالغ بر ۶۸۷ میلیارد تومان مختص استان ما بوده است و قرار بود این میزان اعتبار بین ۵۱۵ واحد توزیع شود.

نواداد ادامه داد : نگرانی هایی در خصوص توزیع این مقدار اعتبار وجود داشت که برای حل مشکل سعی کردیم خودمان را گرفتار تعداد واحد اعلام شده نکنیم بلکه بررسی واحد های متقاضی با بازدید های میدانی صورت گرفت که در مجموع برای ۷۳۸ واحد، تسهیلاتی به مبلغ ۵۳۴ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی افزود علاوه بر این مقدار بانک ها نیز ۲۶۹ میلیارد تومان تسهیلات مستقیما به واحد ها اختصاص دادند. همچنین به میزان ۳۲۰ میلیارد تومان نیز استمهال بدهی صوزت گرفته است که میتوان گفت در مجموع بیش از ۱۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

آغاز بررسی پرونده های دریافتی در سامانه بهین یاب

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار توضیح داد : تسهیلاتی که از طریق این سامانه پرداخت شد، مخصوص واحد هایی بود که قادر به دریافت تسهیلات به صورت مستقیم از بانک ها نبودند

وی با اشاره به آغاز ارزیابی صورت گرفته برای واحد هایی که در سامانه ی مذکور ثبت نام ورده اند کفت : ثبت نام این سامانه مخصوص سال ۹۶ آغاز شده و پرونده های دریافتی در حال بررسی است.

نواداد ادامه داد از لحاظ تسهیلات ارایه شده به واحد ها با عنایت به رقم پرداختی، رتبه سوم و از لحاظ تعداد واحد های حمایت شده رتبه پنجم کشور را داریم.

افزایش ۱۴.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در سال ۹۵

معاون استاندار در خصوص آمار گمرکی استان نیز گفت : در زمینه ی گمرکی تحول زیادی داشتیم که افزایش مذکور در صادرات غیر نفتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ از جمله ی این تحولات بوده است و خوشبختانه در گمرک، فرآیند واردات کالا از ۲۶ روز به سه روز و روند صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافته و از سویی دیگر تشریفات گمرکی نیز از هفت ایستگاه به سه ایستگاه کاری تقلیل پیدا کرده است.

وی در اشاره به بخشی دیگر از وظایف این معاونت افزود ۲۹۹ دفتر پیشخوان در استان داریم که ۱۲۷ فقره آن در تبریز و ۱۷۲ فقره در شهرستانها فعال هستند که سیاست گذاری، نظارت و کنترل این دفاتر بر عهده ی این معاونت است.