دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی زوج جوان در شهرستان قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدمگاهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در پی شکایت مردی جوان مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی مجلس عروسی اش در شبکه اجتماعی توسط فردی ناشناس، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند.

قدمگاهی تصریح کرد: متهم که خانمی ۱۹ ساله است در بازجوئی های به عمل آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابی اعلام داشت که از بستگان زوج جوان بوده و با توجه به برخی اختلافات اقدام به انتشار تصاویر خصوصی کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی قوچان خاطر نشان کرد: لازم است که در نگهداری عکس ها و اطلاعات نهایت دقت وتلاش را انجام دهید و به هیچ عنوان عکس های شخصی و خانوادگی در اختیار دیگران قرار ندهید.َ