ارتش سوریه در ۲ کیلومتری آخرین شهر تحت کنترل داعش در حومه الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشرة، اتاق اطلاع رسانی اخبار جنگ سوریه گزارش داد که ارتش این کشور عملیات خود را در حومه جنوب شرقی رقه ادامه داده و کنترل روستاهای النمیسه،الجابر و الخمیسیه را در درگیری با گروه تروریستی داعش به دست گرفته و بدین ترتیب در ۲ کیلومتری بخش غربی شهر معدان که آخرین شهر تحت کنترل داعش در حومه الرقه به شمار می آید قرار گرفته است.

ارتش سوریه هم چنین برای آزاد سازی مرزهای مشترک سوریه و اردن به پیشروی های خود ادامه می دهد به طوریکه کنترل مناطق تل اسدی وتل جارین و تل الریاحین و بئر الصابونی به مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع را به دست گرفته است.

این نیروهای سوری پیشتر عملیات خود را برای آزاد سازی مناطق مرزی و تامین امنیت آنها برای ممانعت از نفوذ تروریستها آغاز کرده و توانسته چند منطقه را به دست بگیرد.