قراردادهای بنادر برپایه مناقصه،مزایده/مهر؛تعیین اپراتور بندررجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، محمد سعیدنژاد درباره طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در مجلس شورای اسلامی گفت: از جزئیات درخواست تحقیق و تفحص مجلس اطلاعی ندارم و هر وقت که اطلاعات جزئی تری در این رابطه در اختیارم قرار بگیرد نظر خود را اعلام خواهم کرد. اما بر اساس اخباری که از رسانه ها دریافت کرده ایم باید بگویم که تقریبا تمامی قراردادهای سازمان بنادر به شیوه مناقصه و مزایده است؛ فکر نمی کنم که مشکلی وجود داشته باشد در عین حال اگر نمایندگان محترم سؤالی هم داشته باشند پاسخگو خواهیم بود.

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با مزایده تعیین اپراتور بندر شهید رجایی خاطر نشان کرد: پس از بررسی تقاضاهای متعددی که داشتیم دو شرکت تأیید صلاحیت شده اند که از آنها درخواست قیمت کرده ایم آنها هم نامه نگاری کردند و فرصت زمانی بیشتری را برای مطالعات تکمیلی جهت اعلام قیمت مناسب، درخواست کردند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با این شایعه که اپراتور فعلی این بندر برنده مزایده بوده و عملا ابقا خواهد شد گفت: اینطور نیست، شرکت های دیگری هم هستند که همگی در قالب کنسرسیوم های ایرانی ـ خارجی متقاضی شرکت در مزایده هستند تا بتوانند شبکه بنادر ایران را به شبکه بنادر جهانی مرتبط کنند. با این حال تلاش می کنیم که در مهر ماه برنده این مزایده را نهایی و اعلام کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر اخیرش به همراه وزیر راه و شهرسازی به آلمان تصریح کرد: در این سفر مذاکرات مختلفی از جمله حوزه بندری با طرف آلمانی صورت گرفت. ضمن اینکه مذاکراتی نیز با مسئولان بندر هامبورگ داشتیم؛ یکی از متقاضیان اپراتوری یکی از بنادر ایران، اپراتوری بندر هامبورگ را نیز همزمان بر عهده دارد. همچنین در این نشست ها و مذاکرات، گفت وگوهایی در زمینه افزایش عملکرد ریلی در بنادر ایران داشتیم و قرار شد در همکاری مشترک از مطالعات آلمانی ها استفاده کنیم.

وی درباره بندر چابهار اظهار داشت: در بندر چابهار به این دلیل که در سال جاری برای نخستین بار خط مستقیمی را از بنادر هند به آن ایجاد کردیم در عملکرد کانتینری شاهد رشد بوده ایم که امیدواریم این حجم بار و رشد بیشتر هم بشود.

سعیدنژاد در پاسخ به این شبهه که قرارداد ریلی دریای خزر بین سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و گرجستان حجم بار ورودی به بنادر شمال ایران را به شدت کاهش می دهد اظهار داشت: قرارداد ریلی سه کشور تأثیری بر بنادر شمالی کشور نخواهد داشت. قرارداد ریلی دریای خزر شرق به غرب این دریا را تحت پوشش قرار می دهد در حالی که بنادر شمالی ایران بیشتر متمرکز بر شمال به جنوب این دریاست. به همین دلیل این دو به هیچ وجه جایگزین و رقیب یکدیگر نیستند.