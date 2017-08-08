بدهی شهرداری ۱۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت گودرزی معاون مالی و اقصاد شهری شهرداری تهران در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورا در تشریح گزارش عملکرد معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه درآمدهای شهرداری در بخش غیرنقد ۵۲ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان مصوب درآمدی از سوی شورا بوده که ۴۵ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان آن محقق شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲ سال گذشته ۱۳۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان درآمد مصوب شهرداری بوده که از این مبلغ ۱۱۸ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان هزینه شده است که در مجموع به صورت میانگین ۹۱ درصد از بودجه مصوب محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه درآمد شهرداری دو نوع بوده است، متذکر شد: درآمدهای پایدار و سایر درآمد ها، درسال ۸۴ که کل درآمد شهرداری نقد بوده است ۱۳۲۳ میلیارد تومان بوده که ۲۱۷ میلیارد تومان آن به میزان ۱۶ درصد پایدار بوده است.



گودرزی افزود: در سال ۸۴ شهرداری تهران ۸۴ درصد درآمد ناپایدار داشته، اما این عدد در سال ۹۵ برابر ۵ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان بوده است که ۳۳ درصد بودجه را تشکیل می دهد و ۶۷ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است.



معاون مالی شهرداری تهران خاطر نشان ساخت: درآمدهای پایدار شهرداری در ۱۲ سال گذشته مشخص است، این درآمد ها شامل عوارض ارزش افزوده، عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، عوارض خودرو، عوارض بهای خدمات پسماند، عوارض حفاری، تبصره ۲ ماده ۳۲ و سایر آیتم هاست که مجموع این درآمدها در سال ۸۴ برابر با ۲۱۷ میلیارد تومان بوده است.



وی بیان کرد: در سال ۹۵ عوارض ارزش افزوده برابر ۳ هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان افزایش یافته و سایر درآمد ها نیز افزایش یافته است. به طوری که مجموع درآمدهای پایدار به ۵ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان رسیده است. تا سال ۶۲ بیش از ۴۵ درصد از اعتبارات شهرداری از بودجه عمومی دولت حاصل می شد، اما بعد از ۳۴ سال لایحه درآمد پایدار ارایه نشده است. شهرداری ها دنبال آن بودند که درآمد پایدار تحقق یابد، از این رو تقاضا کردند از محل ارزش افزوده به شهرداری ها نیز ردیف بودجه ای اختصاص یابد، اما شاهد بودیم که دولت در سال گذشته به جای اینکه این درآمد ارزش افزوده را بیشتر کند، ۵۰ درصد آن را نیز کاست.



گودرزی با یادآوری اینکه قبل از سال ۸۱ قانون تجمیع عوارض نبود و شهرداری ها مستقیما از همه جا عوارض خود را می گرفتند و راحت بودند، یادآوری کرد: اگر رقم حاصل از تجمیع عوارض کم بود به این دلیل نبود که نمی توانستیم عوارض را بگیریم به این جهت بود که میزان آن کم بود. سال ۸۱ تصویب شد همه این عوارض ها به عنوان تجمیع عوارض جمع شود، اما با این وجود شاهد بودیم که عوارض شهرداری ها نسبت به سابق کمتر نیز شدند.



وی با اشاره به اینکه این تجمیع عوارض تا سال ۸۷ ادامه داشت و در سال ۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد، افزود: بر اساس این قانون به جای اینکه تجمیع عوارض را ۱۰۰ درصد به شهرداری ها بدهند، در همان اول ۵۰ درصد واگذار می شد. یعنی تجمیع عوارضی که عوارض خود شهرداری ها بود شامل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزش افزوده می شد که هر سال درصدی به کل این مالیات اضافه می شد هرچند این درصد رشد به سهم شهرداری ها اضافه نمی شد و از پنجاه درصد به نزدیک ۳۳ درصد امروز رسید. بنابراین باید اعلام کنیم درست است که به نسبت سایر بودجه ها رشد داشته است، اما اگر همان عوارض خودمان را در اینجا می گرفتیم بیشتر از این ارقام بود.



معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه فهرست سایر درآمد های شهرداری تهران که شامل اوراق مشارکت، عوارض شهرسازی، درآمد حاصل از فروش املاک، درآمد حاصل از سرمایه گذاری و درآمد حاصل از مجتمع های ایستگاهی بوده است در سال ۸۴ برابر با هزار و ۱۰۶ میلیارد بوده است، گفت: این رقم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۵ هزار و ۸۶۱ میلیارد تومان بوده است.



گودرزی با اعلام اینکه هزینه های شهرداری تهران از ۱۳۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان اعتبار مصوب به ۱۱۸ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان تا پایان سه ماهه اول امسال رسیده که همه آن هزینه شده است، افزود: برابر اعتبارات مصوب، اعتبار تملک و دارایی ها ۶۱.۱ درصد، اعتبار تملک دارایی های مالی ۸.۲ درصد و اعتبار هزینه ای یا جاری ۳۰.۷ درصد بوده است اما در عملکرد جاری ما ۲۵.۸ درصد بوده است که این نقطه قوت شهرداری است که این هزینه در ساخت مترو و توسعه زیر ساخت ها و پروژه ها هزینه شده است. این در حالی است که اگر با دولت مقایسه کنیم تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه برای بودجه سرمایه ای است و ما بقی هزینه های جاری است.



وی با یاداوری اینکه شهرداری تهران پرداخت ها را اولویت بندی کرده به طوریکه امروز اولین اولویت ما حقوق و مزایا است، ادامه داد: اولویت بعدی شهرداری تهران مترو و نگهداشت شهر است. بر این اساس خطوط مترو در سال ۸۴ برابر ۱۰۴ کیلومتر بوده است که در سال ۹۶ به حدود ۳۰۰ کیلومتر رسیده است. تعداد ایستگاه های مترو نیز از ۳۶ ایستگاه به ۱۷۰ ایستگاه، ناوگان مترو از ۲۸۷ لوکوموتیو به ۱۷۳۲ لوکوموتیو، طول تونل های درون شهری از صفر کیلومتر در سال ۸۴ به ۲۴ کلومتر، طول بزرگراه ها از ۳۰۴ کیلومتر به ۵۵۴ کیلومتر، تقاطع های غیر همسطح از ۱۵۷ دستگاه به ۳۴۴ دستگاه، مساحت فضای سبز از ۲۹ هزار هکتار به ۵۲ هزار هکتار، ایستگاه های آتش نشانی از ۷۲ ایستگاه به ۱۲۹، سرانه فضای سبز از ۹.۲ به ۱۶۰۷ درصد، مجموعه های ورزشی از ۵۷ هکتار به ۳۲۰ هکتار رسیده است. همچنین سوله های مدیریت بحران که تا پیش از این در شهر وجود نداشته است م اکنون به تعداد ۱۱۳ سوله وجود دارد.



وی ادامه داد: تعداد سرای محلات نیز از ۸ عدد به ۳۳۴ سرا و نوسازی بافت فرسوده از ۲۷ هکتار به ۶۸۸ هکتار رسیده است. همچنین اقدامات شاخصی مثل ساخت برج میلاد، نمایشگاه دائمی گل و گیاه، باغ موزه دفاع مقدس، باغ کتاب، فرهنگسراها و ... نیز در این مدت صورت گرفته که همگی در مقیاس کلان و قابل توجه است.



معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به اینکه بارها شنیده شده که منتقدان مدیریت شهری تهران را شهر سوخته می نامند و می گویند که قرار است شهر سوخته تحویل بگیرند، گفت: ارزش تقریبی املاکی که در این ۱۲ سال تملک کردیم ۲۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان بوده است. ارزش تقریبی تهاتر املاک نیز ۱۱ هزار و ۹۲ میلیارد تومان بوده است. یعنی دارایی های شهرداری تهران در این مدت بیش از دو برابر افزایش یافته است.



گودرزی با اعلام اینکه دستاوردهای ناشی از تملک ها توسعه سرای محلات، بازارهای میادین میوه و تره بار، تعداد ایستگاه های مترو، مساحت بوستان های درون شهری، تعداد ایستگاه های آتش نشانی و طول بزرگراه ها بوده است، خاطرنشان کرد: در بزرگراه امام علی(ع) ۸ هزار و ۸۴۷ مورد ملک به مساحت ۱۷۶ هکتار تملک کردیم، در بزرگراه شهید زین الدین و خرازی نیز ۱۳۹۶ مورد ملک تملک کردیم. در بزرگراه های آزادگان ۲۰۹ هکتار، صیاد شیرازی ۴۶ هکتار، یادگار امام (ره) نیز ۱۳ هکتار و تعریض خیابان حضرت امام نیز ۳۳ هکتار، تعریض خیابان پیروزی ۶۱ هکتار، نمایشگاه شهر آفتاب ۲۷۰ هکتار تملک کرده ایم.



وی با یاداوری اینکه در سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران ۱۱۶ قرارداد منعقد شده است که ارزش ریالی آن ها معادل ۱۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده است، یادآوری کرد: ارزش قدرالسهم بخش خصوصی ۸ هزار و ۷۹۷ میلیارد تومان و ارزش قدر السهم نیز ۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان بوده است.



گودرزی در زمینه بدهی های شهرداری نیز گفت: اولا بدهی داشتن نقطه قوت است، ما تعهد ایجاد می کنیم برای افزایش سرمایه شهر. بر همین اساس تا امروز دیون مناطق ۲۲ گانه ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان بوده که در این رقم پیمانکاران، املاک، بیمه و مالیات هم دیده شده است. همچنین دیون سازمان ها و شرکت ها ۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان است. از همین رو اعلام می کنم درمجموع شهرداری تهران ۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان مجموعه دیونش است.



وی با یادآوری اینکه در بانک ها میزان بدهی بابت تسهیلات دریافتی شهرداری تهران تا امروز ۶ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان است متذکر شد: این میزان بدهی ها معادل اصل وام است شاید یک تا حداکثر دو هزار میلیارد تومان برای سود و جرایم نیز وجود داشته باشد. از همین رو مجموع بدهی ها معادل ۱۵ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان است که شامل دیون شهرداری در املاک و پیمانکاری، بیمه، مالیات، تسهیلات بانکی و ... است. اینکه عدد های ۶۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومانی اعلام می شود درست نیست. امیدوارم از این به بعد دوستان مصاحبه ها را اصلاح کنند.



گودرزی با یادآوری اینکه شهرداری امروز هیچ سند پشت باجه ندارد و آنچه تا امروز به عنوان بدهی ذکر می شود همین رقم ۱۵ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان است، بیان کرد: کسی که طلبکار است تا صورت وضعیت نیاورد، تبدیل به قرارداد نمی شود. پس با توجه به رقم بودجه شهرداری تهران طی ۱۲ سال گذشته که معادل ۱۳۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان بوده است، سهم دیون ایجادی در حدود ۶.۵ درصد این رقم است.



معاون مالی شهرداری تهران با اعلام اینکه ما سه ملک به بانک شهر به صورت صورتجلسه شده با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران تحویل داده ایم، گفت: معادل سه هزار میلیارد تومان سه ملک در کنار اتوبان چمران، دردشت و مهرویلا واگذار کرده ایم که در مجموع سه هزار و ۱۰ میلیارد تومان ارزش این سه ملک است. ۶۰ درصد شهروند و شهرآفتاب نیز مطابق مصوبه شورای شهر واگذار شده است که هم اکنون در حال کارشناسی است. علاوه بر این میزان دو هزار میلیارد تومان تراکم و پروانه نیز به صورت صورتجلسه که هزار میلیارد تومان آن کارسازی شده واگذار شده است که در مجموع ۹ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان اصل وام بوده است و ۷ هزار میلیارد تومان آن رقم در این بازپرداخت ها مسترد شده است.



وی افزود: مطالبات شهرداری از دولت نیز در کنار بدهی ها وجود دارد که در مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان آن تایید شده است. اما آنچه مهم است این است که ۱۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان از بدهی های شهرداری در ۱۰ آیتم از سوی سه سازمان حسابرسی تایید شده است. علاوه بر این یک میلیارد دلار محل صندوق ذخیره ارزی شهرداری طلب کار است که در مجموع ۱۹ هزار میلیارد تومان می شود.



گودرزی با یادآوری اینکه منابع موجود شهرداری تهران که قابل مصرف هستند ۱۰۸۰ میلیارد تومان است که شامل املاک قابل فروش نیز می شود، افزود: نمی توانیم خام فروشی کنیم. پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری الان ۹ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان است که شامل پروژه های قابل فروش نیز هست. معادل ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در مجتمع های ایستگاهی زمین هایی داریم که قابل فروش است و در مجموع ۱۰ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان منابع قابل مصرف وجود دارد. با این حساب شهرداری تهران نه تنها بدهی ندارد بلکه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع موجود دارد که می تواند از آنها استفاده کند.

