خبرنگاران دیده بان و رصدگر مدیران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، حجتالاسلام و المسلمین سید شهابالدین حسینی، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در پیامی روز خبرنگار را به حقیقتنگاران سراسر کشور و استان تبریک گفت و از زحمات بیمنت آنان قدردانی کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
به نام خداوند قلم ۱۷ مردادماه، روز شهادت شهید صارمی از خبرنگاران برجسته کشور است که روز خبرنگار نام گرفته است. بیشک جای چنین روزی در تقویمی که پر است از رشادتها و شجاعتها خالی بود و باید روزی برای فشردن دست خبرنگارانی که تار و پور حقایق را بدون هیچ جانبداری و قصد و غرضی گره میزنند در تاریخ و در تقویم ثبت میشد.
یقینا اگر خبرنگاران نبودند و رسالت خبرنگاری وجود نداشت، حقایق، ضعفها، مشکلات و دغدغهها و... پشت درهای بسته میماند بیآنکه مردم خبردار شوند. بیشک حضور خبرنگاران به عنوان نمایندگان و ناظران افکار عمومی در جلسات و مراسمات مختلف و در بین مدیران و مسئولان فضای شفافی را در جامعه حاکم میکند که در پیشرفت و رشد و نمو ملت و دولتمردان تاثیر بسزایی دارد.
خبرنگاران به واسطه رسالت سنگینی که بر دوش دارند امروزه با مشکلات فراوانی نیز دست و پنجه نرم میکند و امیدواریم به زودی شاهد فرا رسیدن روزی باشیم که در آن خبرنگاران بدون هیچ دغدغه مادی و معنوی و در آرامش خاصر به انجام وظایف خطیر خود بپردازند.
خبرنگاران نیز باید همواره از حقوق و وظایف خود آگاه باشند و بدانند که رهبری افکار عمومی مردم چه در دین و چه در قانون مسئولیتی بسیار سنگین، حساس و خطیر است و به همین علت باید نهایت دقت را در انتقال واژه به واژه اخبار به خرج دهند و در عین رعایت اصول عدالت و انصاف و بیطرفی بتوانند حقایقی را که موجب توسعه جامعه میشود نشر دهند و فضای امیدواری را در جامعه حاکم کنند. انشاالله.
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