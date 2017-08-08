به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورا بررسی دو فوریت طرح واگذاری کارت بلیت الکترونیک حمل ونقل عمومی به بانک خصوصی در دستور قرار گرفت که دو فوریت این طرح بدون هیچ مخالفی تصویب شد.

بعد از این اعضای شورا متن مصوبه را نیز مورد بررسی قرار دادند که متن آن نیز با اصلاحاتی به تصویب رسید.



در جریان بررسی این طرح محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت : با توجه به اتمام قرارداده های گذشته ضرورت دارد هرچه سریع‌تر تکلیف کارت بلیط الکترونیک مشخص شود.



وی با اشاره به حرف و حدیث های چندین ساله ای که پیرامون واگذاری این کارت ها به بخش خصوصی وجود دارد افزود : همواره مانده های ناچیزی در داخل این کارت ها باقی می‌ماند که تکلیف آن ها نا معلوم است و در صورت واگذاری به بانک خصوصی با حساب هایی که برای هر شخص در بانک افتتاح می شود، وضعیت این مبالغ نیز روشن می شود.



مهدی چمران بعد از تصویب این طرح گفت :قرار شد کارت بلیط الکترونیکی در اختیار بانک شهر باشد چرا که در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و بستر های آن فراهم شده است.



وی ادامه داد : بنابراین مقرر شد قراردادی بر اساس قانون معاملات شهرداری بسته شود و طی آن بهای استفاده از مترو، اتوبوس، تاکسی و پارکینگ عمومی و حاشیه ای از طریق یک کارت عملیاتی شود. ضمن اینکه صدور کارت از سوی بانک شهر برای شهروندان نیز رایگان خواهد بود.



رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود : اگر در این مدت واگذاری به شرکت های دیگر بخواهد انجام شود باید با موافقت کارفرما یعنی شهرداری تهران باشد.



چمران خاطر نشان ساخت : مدت زمان این قرارداد دو سال است و بعد از دو سال قابل تمدید در صورت موافقت طرفین خواهد بود.



چمران اضافه کرد : زیر ساخت های این امر مدت ها است که فراهم شده و تنها برای تاکسی ها تا پایان شهریور زمان گذاشته شده است. در مورد تاکسی ها سازمان تاکسی رانی باید نسبت به راه اندازی سیستم استفاده از کارت بلیت های الکترونیکی اقدام کند که چند شرکت اعلام آمادگی برای این منظور کرده اند.