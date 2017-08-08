به گزارش خبرنگار مهر، روز خبرنگار امسال در شهرستان کلیبر متفاوت‌تر از سال‌های گذشته بود و این بار روز خبرنگار همراه با بزرگداشت مقام آیت‌الله مهدی سراج انصاری از اولین‌های عرصه مطبوعات شهرستان کلیبر است که گرامی داشته شد.

در این همایش حجت‌الاسلام سید حسن موسوی امام جمعه کلیبر با لحنی انتقادی گفت که اصلاً معلوم نیست این همایش بزرگداشت مقام آیت‌الله مهدی سراج انصاری است یا روز خبرنگار، البته ایشان در این همایش توصیه‌های به خبرنگاران و اهالی رسانه داشتند.

در همایش روز خبرنگار در شهرستان کلیبر که حسین دوستی و جعفر خضوعی نیز حضور داشتند و برای جمع از شخصیت آیت‌الله مهدی سراج انصاری و اهمیت و جایگاه خبرنگار و رسانه گفتند.

در پایان این مراسم ویژه روز خبرنگار علاوه بر تجلیل و تکریم خبرنگاران کلیبری، از حسین دوستی و جعفر خضوعی به‌عنوان اهل‌قلم تجلیل شد.