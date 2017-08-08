به گزارش خبرنگار مهر، عدالت دهقانپور عصر سه شنبه در همایش بزرگداشت مقام آیتالله مهدی سراج انصاری و روز خبرنگار در شهرستان کلیبر، اظهار داشت: یکی از اقدامات فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر برگزاری کلاسهای آموزشی عکاسی با همکاری فنی و حرفهای این شهرستان و با حضور ۱۹ نفر از عکاسان در حال اجرا است.
وی از برگزاری دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در شهرستان کلیبر خبر داد، افزود: تمامی اقدامات جهت برگزاری دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری در این شهرستان انجامشده و کسانی که علاقهمند به این آموزشها در حرفه خبرنگاری هستند برای آنها گواهی از سوی خانه مطبوعات آذربایجان شرقی اعطا میشود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر اضافه کرد: یکی دیگر از فعالیتهای فرهنگی شهرستان کلیبر که بهصورت سراسری برگزار میشود دومین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستایی و عشایری است که امسال در دومین دوره بهصورت سراسری برگزار میشود.
دهقانپور بابیان اینکه امسال در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر ۱۰ نفر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مستمری تحت پوشش قرار داده است، گفت: در بین این ۱۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر که تحت پوشش قرارگرفتهاند عاشیق، شاعر، هنرمند، مداح و غیره هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طی سال جاری ۲۰ فقره کتاب توسط نویسندگان کلیبری به چاپ رسیده است، بیان کرد: کتابهای چاپشده توسط نویسندگان این شهرستان عمدتاً شعر بوده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص خبرنگاران، خاطرنشان کرد: امام خامنهای فرمودهاند خبرنگاران لحظات نابود شدنی و زوایا یافتنی را ثبت و عبدی میکنند و واقعاً نیز همینطور است درحالیکه در طول سال از این قشر زحمتکش حتی نامی از آنها برده نمیشود.
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