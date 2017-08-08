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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر:

دوره مقدماتی خبرنگاری در شهرستان کلیبر برگزار می‌شود

دوره مقدماتی خبرنگاری در شهرستان کلیبر برگزار می‌شود

کلیبر- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر از برگزاری دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در شهرستان کلیبر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عدالت دهقانپور عصر سه شنبه در همایش بزرگداشت مقام آیت‌الله مهدی سراج انصاری و روز خبرنگار در شهرستان کلیبر، اظهار داشت: یکی از اقدامات فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر برگزاری کلاس‌های آموزشی عکاسی با همکاری فنی و حرفه‌ای این شهرستان و با حضور ۱۹ نفر از عکاسان در حال اجرا است.

وی از برگزاری دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در شهرستان کلیبر خبر داد، افزود: تمامی اقدامات جهت برگزاری دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری در این شهرستان انجام‌شده و کسانی که علاقه‌مند به این آموزش‌ها در حرفه خبرنگاری هستند برای آن‌ها گواهی از سوی خانه مطبوعات آذربایجان شرقی اعطا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر اضافه کرد: یکی دیگر از فعالیت‌های فرهنگی شهرستان کلیبر که به‌صورت سراسری برگزار می‌شود دومین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه روستایی و عشایری است که امسال در دومین دوره به‌صورت سراسری برگزار می‌شود.

دهقانپور بابیان اینکه امسال در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر ۱۰ نفر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مستمری تحت پوشش قرار داده است، گفت: در بین این ۱۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر که تحت پوشش قرارگرفته‌اند عاشیق، شاعر، هنرمند، مداح و غیره هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی سال جاری ۲۰ فقره کتاب توسط نویسندگان کلیبری به چاپ رسیده است، بیان کرد: کتاب‌های چاپ‌شده توسط نویسندگان این شهرستان عمدتاً شعر بوده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر در پایان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص خبرنگاران، خاطرنشان کرد: امام خامنه‌ای فرموده‌اند خبرنگاران لحظات نابود شدنی و زوایا یافتنی را ثبت و عبدی می‌کنند و واقعاً نیز همین‌طور است درحالی‌که در طول سال از این قشر زحمت‌کش حتی نامی از آن‌ها برده نمی‌شود.

کد مطلب 4053873

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