انصراف یک نامزد شهرداری ؛ رقابت ۴ نفره شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز مانده به آغاز ارائه برنامه های ۵ نامزد شهرداری تهران، یک گزینه دیگر از رقابت ها انصراف داد.

سیدمحمدعلی افشانی دلیل انصراف خود را ضرورت حفظ اتحاد شورا و فراهم شدن زمینه حمایت حداکثری از شهردار منتخب عنوان کرده است.

حجت نظری نیز این انصراف را در توئیت خود تایید کرده و نوشته است محمدعلی افشانی نامزد حزب اعتماد ملی برای تصدی سمت شهرداری تهران جهت حفظ همدلی از ادامه رقابت ها انصراف داده است.

فردا نجفی به عنوان اولین نامزد برنامه های خود را ساعت ۸ صبح ارائه خواهد کرد. سپس کولایی، مرعشی و مهرعلیزاده برنامه های خود را در صحن ارائه خواهند کرد.

روز پنجشنبه شهردار پیشنهادی منتخبان شورای پنجم معرفی خواهد شد.

پیش از این محمد شریعتمداری و بیطرف از نامزدی شهرداری تهران انصراف داده بودند.