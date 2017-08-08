رسانه بهترین ابزار برای ارتقای فرهنگ شهروندی و کاهش معضلات شهری

خبرگزاری مهر- مجتبی عبداللهی*: ارزش و اهمیت نوشتن، به‌قدری است که خداوند در قرآن به قلم سوگند یاد می‌کند ( ن والقلم وما یسطرون) و خبرنگاران با قلم خود می‌کوشند تا علم و معرفت را از اسارت نسیان و فراموشی رها کنند و نهر زلال دانش را در جامعه حیاتی جاودانه ببخشند و با سختکوشی خود، پویایی، بالندگی، سرزندگی و نشاط که محرک حضور در تمام عرصه ها بویژه عرصه فرهنگی و اجتماعی است را به مردم جامعه اهدا می نمایند.

براین باوریم که خبرنگاران و روزنامه نگاران با انعکاس به موقع و صحیح اخبار در جامعه نقش بسیار مهمی در توسعه بخش فرهنگ شهری و و ارتقاء آگاهی‌های شهروندی، که امروزه از ضروری‌ترین آگاهی‌ها به شمار می‌رود ایفا می‌کنند و در این میان نقش نقادی های منصفانه، دلسوزانه و اثربخش آنان در رفع مسائل مختلف انکار ناپذیر است.

روز هفدهم مردادماه به یادمان شهادت مظلومانه "محمود صارمی"، مزین به نام کسانی است که با تلاش و همت خویش و با روایت حقیقت، آگاهی بخشی بی ادعا را چراغ راه جامعه کرده اند، اینجانب فرا رسیدن این روز بزرگ را به طلایه داران عرصه اطلاع رسانی تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه احدیت، کامیابی و توفیق روز افزون را برای اهالی رسانه مسئلت می دارم.

درواقع جایگاه شایسته رسانه ها در تنویر افکار عمومی و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازنده نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گمان یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه به شمار می رود که خبرنگاران ما با کارکرد رسانه های خود در این میان نقش اساسی را ایفا می کنند.

امروزه شهر ما با معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا مواجه است که بخش عمده آن به طور غیرمستقیم به شیوه و سبک زندگی شهروندان و شهرنشینان باز می گردد و رفع آن متضمن ارتقای فرهنگ شهروندی است که رسانه به عنوان پرنفوذترین و موثرترین عامل می تواند با دگرگونی در فرهنگ عمومی به ترویج فرهنگ درست و الگوسازی رفتارهای صحیح شهروندی در زمینه گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، به حداقل رساندن تولید زباله، آموزش حفظ محیط زیست و مسائلی از این دست، گام بردارد.

در نهایت می توان گفت رسانه ها همچون بازوی دیگر مدیریت شهری در نهادینه سازی فرهنگ شهروندی و ساختن شهر خوب برای شهروندان هستند و می توانند مدیریت شهری را در ایفای این رسالت مهم یاری رسانند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران