به گزارش خبرنگار مهر، کریم حاجیزاده عصر سهشنبه در حاشیه دیدار با معاون سفیر استرالیا در ایران تصریح کرد: استان اردبیل پتانسیلهای متعددی جهت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دارد.
وی افزود: از جمله سرمایهگذاران میتوانند در بخش زیرساختهای اقامتی و گردشگری در استان اردبیل سرمایهگذاری کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین به فراهم بودن شرایط فعالیت دفاتر مسافرتی و تور گردانها اشاره کرد و گفت: از هرگونه طرح سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای استان حمایت میشود.
حاجیزاده متذکر شد: استان اردبیل از پتانسیلهای تاریخی، فرهنگی و میراثی برخوردار است که موجب شده جاذبههای غنی گردشگری در این استان به وفور مشاهده شود.
وی با تأکید به اهمیت گردشگری بوم گردی، افزود: سه سبک زندگی شهری، روستایی و عشایر فرهنگ غنی و متنوعی را در استان به وجود آورده که میتواند مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اضافه کرد: این استان سالانه میزبان جمع کثیری از گردشگران خارجی است.
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