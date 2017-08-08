ترکیه ساخت دیوار در مرز با ایران را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اِی‌بی‌سی نیوز» به نقل از رسانه های ترکیه اعلام کرد که این کشور امروز احداث دیوار در مرز خود با ایران شبیه به آنچه در مرز با سوریه احداث کرده بود را آغاز کرده ست.

این رسانه به نقل از خبرگزاری «دوغان» ترکیه اعلام کرد که «سلیمان البان» (Suleyman Elban) فرماندار استان «آگری» (Agri) ترکیه نیز امروز از محل احداث این دیوار بازدید کرده است.

به گزارش دوغان، این دیوار دارای ۲ متر عرض و ۳ متر ارتفاع است.

هدف از احداث این دیوار مرزی ارتقای امنیت از طریق توقف تردد شبه‌نظامیان کُرد در مناطق مرزی و مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در ماه ژانویه اعلام کرده بود که دولتش قصد دارد دیوارهایی را در مرز این کشور با عراق و ایران احداث کند.