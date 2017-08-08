در دنیایی پر از شگفتی، ارزش سهام به قله جدیدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شاخص بازارهای سهام جهانی تحت تاثیر بالا رفتن سود در آسیا و افزایش اندک ارزش سهام اروپا و آمریکا به بالاترین مقدار خود رسید و رکورد زد و سهام انرژی آمریکا در شاخص اس اند پی۵۰۰ بیشترین سود را به‌دست آورد.

از طرفی قیمت نفت پس از اینکه در هفته گذشته به بالاترین مقدار خود از ماه می تاکنون رسیده بود، با رکورد زدن مقدار صادرات اوپک در ماه گذشته و رسیدن تولید این گروه به بیشترین میزان سال ۲۰۱۷، افت کرد و تحت فشار قرار گرفت. هرچند هر دو بنچ مارک نفت، برنت و تگزاس غرب، همچنان خیلی بالاتر از پایین‌ترین مقادیر امسال خود هستند.

داده‌های اقتصادی قوی جهانی و درآمدهای رو به رشد شرکت‌ها در ایالات متحده، از بالا رفتن ارزش سهام پشتیبانی کرد و شاخص صنعتی داو جونز به بالاترین میزان خود دست یافت و برای نهمین بار پیاپی رکورد زد.

متوسط سود روزانه در این ۹ مرتبه افزایش ارزش شاخص صنعتی داو جونز، ۰.۲۶ درصد بود.

رابرت پاولیک، استراتژیست ارشد بازار در شرکت «بوستون پرایوت ولس» در نیویورک میگوید: امروز نمی‌توان در هیچ زمینه ای اظهار نظر قطعی کرد چراکه در حالی که به پایان دوره سود دهی سهام نزدیک می‌شویم و این هفته هم خبر مهم اقتصادی در راه نیست هیچ دلیلی برای اینکه فروشنده سهام باشیم و یا اینکه خریدار سهام باشیم وجود ندارد.

میانگین صنعتی داو جونز ۲۵.۶۱ امتیاز یا ۰.۱۲ درصد افزایش پیدا کرد و به مقدار ۲۲۱۱۸.۴۲ رسید. شاخص ای آمد پی ۵۰۰ ۴.۰۸ امتیاز یا ۰.۱۶ درصد رشد کرد و به ۲۴۸۰.۹۱ رسید و شاخص ترکیبی نسدق با افزایش ۳۲.۲۱ امتیاز یا ۰.۵۱ درصد به ۶۳۸۳.۷۷ رسید.