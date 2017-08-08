ایجاد صندوق خیریه قرض الحسنه در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان بعدازظهر امروز ۱۷ مرداد در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با حضور حجت الاسلام محمدرضا فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان برگزار شد.

یزدان مهر در این برنامه گفت: برنامه ما در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارائه تسهیلات هدفمند است و با توسعه منابع صندوق رفاه سعی کرده ایم خدمات بیشتری را به دانشجویان ارائه دهیم. برخی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در حال حاضر ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ما سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به دانشگاهها ارائه دادیم برای بهبود فضای خوابگاهی و سرویس ها از آن استفاده کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: یکی از دغدغه های ما به خاطر دانشجویانی است که به دلیل فقر مالی ترک تحصیل می کنند. یکی از گامهای موثری که در صندوق رفاه در این زمینه برداشته ایم ایجاد صندوق های خیریه و قرض الحسنه در دانشگاههای مناطق کمتر توسعه است که در این دانشگاهها به این دانشجویان وام شرافتی ارائه می‌شود و ما خوشحالیم که در حال حاضر هیچ دانشجویی در سطح دانشگاههای دولتی به خاطر بضاعت مالی ترک تحصیل نمی کند.

وی همچنین به ارائه وام عتبات دانشجویی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۳، ۳۰۰ هزار تومان توسط صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان وام ارائه می‌شد در سال ۹۴ این وام به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت که به ۳۰ هزار دانشجو ارائه شد.

یزدان مهر افزود: در حال حاضر پوشش وام عتبات ما افزایش یافته و با رشد ۵۰۰ درصدی مواجه هستیم. به دانشجویان متاهل وزارت علوم ۱.۵ میلیون تومان و به دانشجویان مجرد یک میلیون تومان وام عتبات توسط صندوق رفاه دانشجویان ارائه می‌شود. دانشجویان می توانند به سامانه عتبات مراجعه کرده و پس از ثبت درخواست و تایید معاونت دانشگاه، مبلغ وام به حساب آنها وایز می‌شود.

وی ادامه داد: بازپرداخت این وام برای دانشجویانی که سربازی خود را طی کرده اند و خانم ها ۹ ماه پس از فارغ التحصیلی و برای دانشجویانی که هنوز سربازی خود را طی نکرده اند پس از ۲ سال و ۹ ماه در ۶۰ قسط وام خود را پرداخت خواهند کرد.

حجت الاسلام فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشجویی نیز گفت: ۹۶ هزار نفر در هفدهمین دوره اعزام دانشجویان به عتبات ثبت نام کرده اند که ۱۴ هزار نفر اعزام خواهند شد.

محمد زارع معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره هم در این برنامه گفت: ما برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند مجوز خروج دریافت می کنیم همچنین دانشجویان مجرد از ۲۰ شهریور به بعد به سفر عتبات اعزام می شوند و برای دریافت وام دانشجویانی که تا یکم شهریور قرار است اعزام شوند اسامی آنها برای دریافت وام به بانک عامل ارائه شده است. بخشنامه صندوق رفاه در این زمینه هم تا پایان هفته به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

در پایان مراسم بین صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای ارائه وام عتبات به دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تفاهم نامه ای منعقد شد.