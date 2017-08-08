به گزارش خبرنگار مهر، تیم پترسون عصر سهشنبه در بازدید از بقعه ثبت جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی تصریح کرد: بعد از پسابرجام شاهد افزایش ورود گردشگران به ایران و علاقهمندی آن ها برای سرمایهگذاری هستیم.
وی افزود: استرالیا دانش فنی بالایی در حوزه گردشگری دارد که میتواند در پروژههای کشور ایران به کار گیرد.
معاون سفیر استرالیا در ایران با تأکید به اینکه بسیاری از هتلها و تأسیسات گردشگری استرالیا توسط شرکتهای چندملیتی اداره میشوند، اضافه کرد: استرالیا از مقاصد پرطرفدار گردشگری دنیا است.
پترسون با اشاره به بازدید خود از جاذبههای تاریخی و بقعه ثبت جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی تصریح کرد: زمینههای سرمایهگذاری در استان اردبیل نیز با دفتر کمیسیون سرمایهگذاری استرالیا مطرح میشود.
وی افزود: استرالیا میتواند در زمینه تبلیغات و توسعه زیرساختهای گردشگری استان اردبیل مشارکت کند و زمینه تحقق آن بررسی خواهد شد.
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