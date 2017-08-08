مصر دومین زیردریایی پیشرفته «تایپ ۲۰۹» را از آلمان تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دومین زیردریایی پیشرفته آلمانی تحویل مقامات مصری داده شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح مصر اعلام کردند که قاهره این زیردریایی پیشرفته طراز «تایپ ۲۰۹» را از آلمان تحویل گرفته است.

در همین ارتباط، «احمد خالد» فرمانده نیروی دریایی ارتش مصر اعلام کرد: خریداری این زیردریایی پیشرفته از آلمان در راستای اجرای استراتژی نظامی مصر برای تقویت قدرت خود در مواجهه با خطرات و چالش های بزرگ، انجام شد.

این فرمانده نظامی مصری در ادامه سخنان خود همچنین بر لزوم تقویت روابط نظامی با دولت برلین تأکید کرد.