یک پهپاد ایرانی به جنگنده آمریکایی نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه سی ان ان مدعی شد که یک پهپاد ایرانی به جنگنده در حال فرود آمریکایی نزدیک شده است.

این رسانه آمریکایی مدعی شد که پهپاد ایرانی به فاصله ۱۰۰ فوتی جنگنده آمریکایی که قصد فرود بر روی ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس داشته است، رسیده و برای آن مزاحمت ایجاد کرده است.

مقامات دفاعی آمریکا نیز اعلام کردند که این جنگنده دفعات زیادی برای دور کردن پهپاد مذکور مانور، انجام داده است. آن ها همچنین اعلام کردند که به نظر نمی رسید این پهپاد، مسلح باشد.

آمریکایی ها همچنین اعلام کردند که اگر این دو هواپیما، با یکدیگر برخورد میکردند، اقدامی نا امن و غیر حرفه ای بود.