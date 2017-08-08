صیادان عراقی در کویت به شدت شکنجه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، توفیق الکعبی، نماینده پارلمان عراق در سخنانی گفت: متاسفانه وقتی صیادان به عراق بازگشتند جزئیات حادثه را شرح دادند. آنها در آب های سرزمینی عراق بودند که قایقشان خراب شد و قایق های کویت آنها را تا خاک آن کشور همراهی کرده اند اما بعدا متأسفانه به مدت ۱۰ روز در زندانی زیر زمینی نگهداری و به شکلی فجیع شکنجه شده اند.

الکعبی تأکید کرد که کویتی ها حتی اقدام به تیراندازی به سوی صیادان عراقی کرده اند و یکی از آنها نابینا شده است.

گفتنی است، «قاسم الاعرجی» وزیر کشور عراق شامگاه دوشنبه ۴ صیاد عراقی را که توسط کویت بازداشت شده بودند در گذرگاه مرزی «سفوان» تحویل گرفت. این صیادان عراقی از سه ماه پیش در آب های مشترک دو کشور بازداشت شده بودند.