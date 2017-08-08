به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمایت میرزاده عصر سه‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای دعوت از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور به این کمیسیون به منظور آشنایی با برنامه‌های آن ها خبر داد.

میرزاده با بیان اینکه وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش در اولویت دعوت کمیسیون آموزش قرار دارد، افزود: از ابتدای هفته آینده روزی دو وزیر به منظور معرفی برنامه‌ها، آشنایی با نمایندگان و ارائه نقطه نظراتشان به کمیسیون خواهند آمد.

وی ادامه داد: کمیسیون آموزش برای دعوت از نمایندگان باید با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی هیئت‌رئیسه مجلس هماهنگ شود تا حضور وزرای پیشنهادی در این کمیسیون با کمیسیون های دیگر تداخل پیدا نکند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین از بررسی «طرح تنظیم خانواده» در کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: بندهایی از این طرح که مرتبط با کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌شود مرتبط با مسائلی همچون تحصیل، مهدکودک، شرایط تحصیلی و... بررسی و مورد تائید قرار گرفت.