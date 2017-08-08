به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار عصر سه شنبه در جلسه ستاد غدیر در بیت امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه برنامه بازسازی واقعه غدیر از سوی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: هر ساله در ایام عید غدیر این واقعه بزرگ با انجام کارهای فرهنگی و کارشناسی بازسازی می شود.

وی با بیان اینکه امسال بازسازی واقعه غدیر در شهرستان دلفان صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: پیشنهاد می شود با همکاری دستگاه های مختلف، امسال واقعه غدیر در همه شهرستان ها برگزار شود تا مردم استفاده کافی را ببرند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اینکه پیشنهاد می شود در ایام عید غدیر هر شب یک کارشناس حوزه با حضور در صدا و سیما به بیان ابعاد این واقعه بپردازد، افزود: بیان شاخصه های ولایتمداری در این ایام بسیار حائز اهمیت است.

پازدار با بیان اینکه برگزاری تئاترهای خیابانی در رابطه با غدیر یکی از موضوعاتی است که می تواند نقش بسزایی در شناخت آحاد جامعه پیرامون ولایت داشته باشد، تصریح کرد: نیاز است که این برنامه های هنری و فرهنگی در مراکز شهر و حتی در تفرجگاه ها برگزار شود.

وی یادآور شد: برگزاری یک مراسم محوری در روز عید غدیر و دیدار آحاد مردم و مسئولان با نماینده ولی فقیه در استان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.