ارتش آمریکا درباره انجام سفرهای غیررسمی به روسیه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اداره امنیت ارتش آمریکا در آلمان با ارسال پیامی برای کارکنان خود، نسبت به سفر غیر رسمی آنها به روسیه و مخاطراتی که در این راه آنها را تهدید می کند هشدار داد.

بر اساس این گزارش، اداره امنیت ارتش آمریکا دلیل این کار خود را افزایش احتمال آزار و اذیت امنیتی علیه کارکنان خود اعلام کرده است.

این اداره همچنین از کارکنان خود و خانواده های آنها که در سفر خود به روسیه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند خواسته تا این موارد را به دفتر این اداره در کایزرسلاترن آلمان گزارش دهند.

گفتنی است روابط میان دو کشور روسیه و آمریکا پس از وضع تحریم های جدید کنگره آمریکا علیه مسکو و امضای آن توسط دونالد ترامپ به شدت رو به سردی گذاشته است.

در راستای ادامه مشاجرات لفظی و اقدامات تلافی جویانه میان دو طرف، معاون وزیر خارجه روسیه، «سرگئی ریابکوف» امروز اعلام کرد: روسیه بر روی کاهش وابستگی به سیستم‌های پرداخت آمریکایی و دلار به عنوان پول تنظیم‌کننده بازار، کار خواهد کرد.

گفته می شود این پاسخی به تحریم‌های ضد روسی است که اخیرا توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امضا شد. این تحریم‌ها بخش انرژی روسیه را مورد هدف قرار داد و محدودیت‌هایی را برای سرمایه گذاران آمریکایی در شرکت‌های روسی به وجود آورد.

ریابکوف گفت: ما حتما تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به سیستم پرداخت آمریکایی و دلار به عنوان واحد پول جهانی تشدید خواهیم کرد و به دنبال جایگزینی برای آنها هستیم. این امر در حال تبدیل شدن به یک نیاز ضروری است.