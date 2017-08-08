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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۳۷

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان خبر داد:

اعزام ۳۲۰ مبلغ ویژه ایام عید غدیر به مناطق مختلف لرستان

اعزام ۳۲۰ مبلغ ویژه ایام عید غدیر به مناطق مختلف لرستان

خرم‌آباد- معاون فرهنگی،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از اعزام ۳۲۰ مبلغ ویژه ایام عید غدیر به مناطق مختلف لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد غلامی عصر سه شنبه در جلسه ستاد غدیر در بیت امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ۳۲۰ مبلغ و مبلغه در ایام عید غدیر به مناطق مختلف استان اعزام می شوند، اظهار داشت: این مبلغان وظیفه تبیین واقعه غدیر و برگزاری جشن ها و مراسم های ویژه این ایام را به عهده دارند.

وی با بیان اینکه برگزاری ۱۰۰ گفتمان دینی با موضوع ولایت را در دستور کار داریم، تصریح کرد: ۲ جشن ویژه عید غدیر در شهرستان های دلفان و کوهدشت نیز برگزار می شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: در مناطقی که روحانی مستقر داریم نیز این روحانیون با برگزار جلسات وعظ و سخنرانی های ویژه در راستای آگاهی هرچه بیشتر مردم نسبت به واقعه غدیر اقدام می کنند.

حجت الاسلام غلامی افزود: همچنین نیاز است که یک جلسه محوری در شهرستان خرم آباد با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شود.

کد مطلب 4053908

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