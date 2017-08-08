حمله لفظی اردوغان و ایلدریم به رهبر حزب جمهوری خلق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در شهر «ترابزون» در واکنش به اظهارات کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه به شمار می رود، گفت: عدالت مسأله ای احساسی و عاطفی نیست.

رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: (قلیچدار اوغلو) راهپیمایی عدالت را برگزار کرد، اما به یک مجله آلمانی گفت که در ترکیه عدالت و آزادی نیست. واقعا متاسفم. امنیت راهپیمایی آنکارا تا استانبول را چه کسی تامین کرد؟ در آن راهپیمایی به مردم ظلم کردید، اما دولت امنیت شما و همچنین امکان برگزاری آن برنامه را برایتان فراهم کرد.

همچنین، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در همین رابطه گفت: کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق به مجله آلمانی گفته است که در ترکیه امنیت جانی و مالی وجود ندارد و توریست ها به اینجا نیایند.

وی افزود: مشخص می شود که قلیچدار اوغلو از توسعه رفاه کشور خرسند نیست.