کشته شدن ۴ عضو طالبان در عملیات ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن چهار نفر از شبه نظامیان طالبان در عملیات ارتش پاکستان علیه این گروه در شهر لاهور خبر دادند.

بنا بر گزارش اعلام شده از سوی ارتش پاکستان این عملیات چند ساعت پس از انفجار بمب در یک کامیون توسط طالبان که منجر به زخمی شدن دستکم ۲۲ تن از شهروندان این کشور شد صورت گرفته است.

گفتنی است انجام عملیات تروریستی در لاهور که دومین شهر بزرگ پاکستان به حساب می آید، طی دو سال اخیر و با عملیات گسترده انجام شده توسط نیروهای امنیتی این کشور تا حد زیادی کاهش یافته اما این به معنای متوقف شدن روند انجام عملیات توسط طالبان در این شهر نیست.