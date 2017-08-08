اعزام دانش آموزان مناطق محروم لرستان به مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفوند عصر سه شنبه در جلسه ستاد غدیر در بیت امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه همزمان با ایام عید غدیر در مراکز اوقات فراغت و تشکل های دانش آموزی لرستان جشن ها و مراسم های ویژه ای برگزار می شود، اظهار داشت: اعزام تعدادی از دانش آموزان مناطق محروم لرستان به مشهد مقدس و شهر قم از دیگر برنامه های در دستور کار است.

وی با بیان اینکه همچنین مراسم هایی در حوزه شعر ولایت و جشن هایی در کانون های فرهنگی و تربیتی اداره کل آموزش و پرورش لرستان برگزار می شود، تصریح کرد: همچنین در اردوگاه آیت الله کمالوند خرم آباد نیز یک جشن ویژه برگزار خواهد شد.

آرش احمدی قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری برنامه های گفت و گو محور در صدا و سیمای لرستان پیرامون واقعه غدیر گفت: همچنین در روز عرفه نیز پخش مستقیم مراسم دعای عرفه را در شبکه استانی افلاک خواهیم داست.