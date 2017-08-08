رسانه دارای ابزارفرهنگی قدرتمند است/نگاه قومی به مسائل آسیب است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مثنوی شامگاه سه شنبه در نشست خبری افزود: مهمترین ابزار دشمن در جنگ نرم، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ای است و مهمترین ظرفیت ما نیز برای مقابله با جنگ نرم دشمن، رسانه و فضای مجازی است.

مثنوی تصریح کرد: کار خبرنگاری بسیار مهم است و سرعت، دقت و صحت سه عنصر اصلی کار خبری است.

مثنوی بیان داشت: رسانه ها در استان فعال و پویا هستند و تعامل خوبی با بسیج و سپاه دارند.

وی افزود: امید است این ارتباط بهتر از قبل برقرار شود و در راستای آگاه سازی بهتر جامعه اقدام شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد بیان داشت: حق طلبی در حوزه رسانه مهم است و رسانه ها باید به دنبال حق باشند، حتی اگر در این میان متضرر شوند باید در این راستا گام بردارند.

وی افزود: ثبات بهتر و موثر جامعه نیز در گرو حق طلبی است.

مثنوی گفت: نگاه منطقه ای و تاکید بر مسائل قومی و قبیله ای آسیب است و امروزه مباحث قومی و قبیله ای از عوامل ایجاد ناامنی است و اگر در استان دغدغه شغلی و سرمایه گذاری داریم، باید به این مسئله توجه شود که به مسائل با نگاه قومی و قبیله ای پرداخته نشود.

وی با اشاره به اثر منفی نگاه سیاسی در انتخاب افراد گفت: اینکه با توجه به گرایشات سیاسی افراد با تجربه را کنار بگذاریم و بر اساس تفکرات سیاسی حرکت کنیم اشتباه است.

مثنوی تاکید کرد:پیشرفت استان در سایه همدلی، اتحاد و همزبانی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد گفت: رسانه ها نیز در این راستا باید همواره منفعت عمومی و پیشرفت جامعه را در نظر داشته باشند و برای فرد یا جناحی خاص حرکت نکنند.