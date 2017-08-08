کشف ۱۶۰میلیارد انواع کالای قاچاق درهرمزگان/کاهش ۸درصدی وقوع سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکیسه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بندرعباس، بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با همکاری ماموران انتظامی استان از ابتدای سال تا کنون، هزار و ۴۰۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت مجموعا ۱۶۰ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان انواع کالای قاچاق کشف شد، افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

سردار ملکی ادامه داد: با تلاش ماموران در این مدت ۲۲ تن و ۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۳۶۹ دستگاه خودرو در بحث حمل و قاچاق مواد افیونی توقیف شد ،همچنین، هزار و ۳۹۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۹ هزار و ۲۳ معتاد بلامکان و کارتن خواب از سطح استان جمع آوری شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به کاهش هشت درصدی وقوع سرقت ها در استان، تصریح کرد: در زمینه ترافیکی و حوادث جاده ای درون و برون شهری نیز به لطف خداوند وضیعت خوب و قابل قبولی را شاهد هستیم به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حوزه برون شهری، متوفیان ناشی از تصادفات ۲۵ درصد و در حوزه درون شهری ۴۸ درصد کاهش داشته است.

سردار ملکی در ادامه تعداد کل تماس های شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان را ۱۲۵ هزار و ۶۹۱ فقره عنوان و تصریح کرد: از این تعداد تماس ها، ۴۲ هزار و ۳۵۷ فقره عملیاتی و ۷۷ هزار و ۶۹۸ فقره منجر به راهنمایی و ارشاد از سوی ماموران شده است.

به گفته فرمانده انتظامی استان هرمزگان ، مبارزه با قاچاق کالا و قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت های پلیس است.