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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۳۲

فرمانده انتظامی استان هرمزگان:

کشف ۱۶۰میلیارد انواع کالای قاچاق درهرمزگان/کاهش ۸درصدی وقوع سرقت

کشف ۱۶۰میلیارد انواع کالای قاچاق درهرمزگان/کاهش ۸درصدی وقوع سرقت

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تا کنون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکیسه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بندرعباس، بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با همکاری ماموران انتظامی استان از ابتدای سال تا کنون، هزار و ۴۰۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت مجموعا ۱۶۰ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان انواع کالای قاچاق کشف شد، افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

سردار ملکی ادامه داد: با تلاش ماموران در این مدت ۲۲ تن و ۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۳۶۹ دستگاه خودرو در بحث حمل و قاچاق مواد افیونی توقیف شد ،همچنین، هزار و ۳۹۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۹ هزار و ۲۳ معتاد بلامکان و کارتن خواب از سطح استان جمع آوری شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان با اشاره به کاهش هشت درصدی وقوع سرقت ها در استان، تصریح کرد: در زمینه ترافیکی و حوادث جاده ای درون و برون شهری نیز به لطف خداوند وضیعت خوب و قابل قبولی را شاهد هستیم به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حوزه برون شهری، متوفیان ناشی از تصادفات ۲۵ درصد و در حوزه درون شهری ۴۸ درصد کاهش داشته  است.

سردار ملکی در ادامه تعداد کل تماس های شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ استان را  ۱۲۵ هزار و ۶۹۱ فقره عنوان و تصریح کرد: از این تعداد تماس ها، ۴۲ هزار و ۳۵۷ فقره عملیاتی و ۷۷ هزار و ۶۹۸ فقره منجر به راهنمایی و ارشاد از سوی ماموران شده است.

به گفته فرمانده انتظامی استان هرمزگان ، مبارزه با قاچاق کالا و قاچاقچیان مواد مخدر از اولویت های پلیس است.

کد مطلب 4053929

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