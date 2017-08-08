درخشش بانوان کاراته کا روستای قلعه ایسین در رقابتهای کشوری

اسما موسایی، مربی سبک شوتوکان «jska» باشگاه استقلال قلعه ایسین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم کاراته بانوان سبک شوتوکان «jska» روستای قلعه ایسین متشکل از ۲۵ نفر که ۱۷ نفر از اعضای باشگاه و مابقی از باشگاه پالایشگاه نفت بندرعباس بودند در این دوره از مسابقات که در اردوگاه شهید باهنر نیاوران برگزار شد، شرکت کرد.

وی افزود: در بخش کاتا؛ هدیه محبوب نژاد مدال طلا، ترانه پور زنگنه مدال طلا، آترینا علوی نژاد مدال نقره، پریناز محتاجی مدال نقره، طاهره مهران پور برنز، فاطمه صادقی برنز، زهرا مکنونی، برنز، معصومه پابسته برنز، سما آشور پناهی برنز، حدیث رضایی نیا برنز و یلدا یلزاد برنز کسب کردند.

به گفته موسایی؛ در بخش کومیته نیز فرحناز دشتی پور حائز مدال طلا، حدیث رضایی نیا طلا، سما آشور پناهی نقره، هدیه محبوب نژاد نقره، سحر اچرش برنز، رعنا حامدی برنز، مریم تاجیکی برنز، ترانه پور زنگنه برنز، آترینا علوی نژاد برنز، فاطمه نخودزاده نقره، زهرا مکنونی برنز، معصومه پاداش برنز، فاطمه صادقی برنز، پریناز محتاجی برنز، رقیه قنبر نژاد برنز، زهرا درکامه برنز، یلدا یلزاد برنز، فتانه داسه برنز و مریم نخودزاده برنز شد.

قابل ذکر است؛ تیم ۲۵ نفره روستای قلعه ایسین بین ۲۰ تیم از ۲۰ استان کشور و یکهزار و ۶۵۰ شرکت کننده توانست در بخش کاتا ۲ طلا، ۲ نقره و ۷ برنز و در بخش کومیته ۲ طلا، ۳ نقره و ۱۴ برنز به دست آورد.