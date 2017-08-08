تقدیر شورای پول از بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه خود در عصر روز سه شنبه ۱۷ مردادماه از اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف تعاونی های افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت (آرمان ) توسط بانک های آینده، تجارت و موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی مرجع قضایی، ضمن تایید اقدامات به عمل آمده، از تلاش های انجام شده توسط حوزه های مختلف بانک مرکزی در این خصوص تشکر و قدردانی کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه‌ها و تدابیر مورد نظر بانک مرکزی تا تصفیه کامل موسسات و تعاونی های غیرمجاز و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای و سه ماهه از اقدامات انجام شده به این شورا تأکید کرد.

گفتنی است در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام شده درخصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان و پرداخت ۹۰ درصد مانده حساب سپرده های تا دو میلیارد ریال به صورت علی الحساب مورد اشاره قرار گرفت.

اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال ۱۳۵۱ و با هدف تعیینِ سازوکار مناسب جهت تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد در مؤسسات اعتباری، کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه حساب‌های یادشده، ارتقای شفافیت‌های مالی و ایجاد رویه‌ای واحد و یکسان در دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنین صیانت از منافع سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه، «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌ تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)» را تصویب کردند.