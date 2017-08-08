  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

رئیس پلیس راه استان هرمزگان:

۱۰ نقطه حادثه خیز در هرمزگان اصلاح می شود

۱۰ نقطه حادثه خیز در هرمزگان اصلاح می شود

بندرعباس - رئیس پلیس راه استان هرمزگان از اصلاح ۱۰ نقطه حادثه خیز در محورهای مواصلاتی استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی اسفندانی گفت: تا کنون ۲۲ نقطه حادثه خیز در جاده های برون شهری هرمزگان اصلاح و آشکار سازی شده است. نصب تابلو، خط کشی، نصب مانع و علائم ایمنی از فعالیت های اجرا شده در این نقاط حادثه خیز بوده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان خاطر نشان کرد: جاده حاجی آباد -بندرعباس با ۹ نقطه ، بیشترین نقاط حادثه ساز را در جاده های استان دارد.

اسفندانی اذعان داشت: در حال حاضر ۴۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده های هرمزگان وجود دارد و تا پایان تابستان هم ۳۷ دستگاه دوربین دیگر نصب می شود که با این اقدام ثبت میانگین سرعت حادثه های رانندگی بر اثر افزایش سرعت کاهش می یابد.

کد مطلب 4053937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها