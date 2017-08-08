۱۰ نقطه حادثه خیز در هرمزگان اصلاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، علی اسفندانی گفت: تا کنون ۲۲ نقطه حادثه خیز در جاده های برون شهری هرمزگان اصلاح و آشکار سازی شده است. نصب تابلو، خط کشی، نصب مانع و علائم ایمنی از فعالیت های اجرا شده در این نقاط حادثه خیز بوده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان خاطر نشان کرد: جاده حاجی آباد -بندرعباس با ۹ نقطه ، بیشترین نقاط حادثه ساز را در جاده های استان دارد.

اسفندانی اذعان داشت: در حال حاضر ۴۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده های هرمزگان وجود دارد و تا پایان تابستان هم ۳۷ دستگاه دوربین دیگر نصب می شود که با این اقدام ثبت میانگین سرعت حادثه های رانندگی بر اثر افزایش سرعت کاهش می یابد.