اوپک، نشست ابوظبی را مثبت و سازنده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز از ابوظبی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای نشست ابوظبی در امارات با هدف پیروی کامل اعضای اوپک و غیر اوپک به توافقنامه جهانی کاهش تولید نفت در ماههای آینده را سازنده و مثبت خواند.

اعضای اوپک و شماری از کشورهای ‏‏غیر ‏عضو آن از جمله روسیه ‏برای محدودسازی تولید ‏و برقراری توازن میان عرضه و ‏تقاضا برای این محصول در سطح ‏جهانی، توافقنامه ای را در ‏آخر سال ۲۰۱۶ امضا کردند. ‏ این کشورها در اواخر‏ماه ‏مه ‏‏۲۰۱۷ ‏‏دوباره ‏‏‏تصمیم گرفتند اجرای این ‏توافقنامه را تا اواخر ماه ‏مارس ‏‏سال ‏‏۲۰۱۸ تمدید کنند. ‏

اوپک اعلام کرد امارات، عراق، قزاقستان و مالزی بر حمایت کامل خود از سازوکار فعلی نظارت بر میزان تولید نفت تاکید کردند.

بر اساس این توافق، اعضای اوپک و غیر اوپک متعهد شدند سقف تولید خود را از ابتدای سال ۲۰۱۷ روزانه به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند.