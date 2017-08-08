  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۰۷

اوپک، نشست ابوظبی را مثبت و سازنده خواند

اوپک، نشست ابوظبی را مثبت و سازنده خواند

سازمان کشورهای صادرکننده نفت، نشست ابوظبی درباره التزام کشورها به توافقنامه کاهش تولید نفت را مثبت و سازنده خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز از ابوظبی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای نشست ابوظبی در امارات با هدف پیروی کامل اعضای اوپک و غیر اوپک به توافقنامه جهانی کاهش تولید نفت در ماههای آینده را سازنده و مثبت خواند.

اعضای اوپک و شماری از کشورهای ‏‏غیر ‏عضو آن از جمله روسیه ‏برای محدودسازی تولید ‏و برقراری توازن میان عرضه و ‏تقاضا برای این محصول در سطح ‏جهانی، توافقنامه ای را در ‏آخر سال ۲۰۱۶ امضا کردند. ‏ این کشورها در اواخر‏ماه ‏مه ‏‏۲۰۱۷ ‏‏دوباره ‏‏‏تصمیم گرفتند اجرای این ‏توافقنامه را تا  اواخر ماه ‏مارس ‏‏سال ‏‏۲۰۱۸ تمدید کنند. ‏

اوپک اعلام کرد امارات، عراق، قزاقستان و مالزی بر حمایت کامل خود از سازوکار فعلی نظارت بر میزان تولید نفت تاکید کردند.

بر اساس این توافق، اعضای اوپک و غیر اوپک متعهد شدند سقف تولید خود را از ابتدای سال ۲۰۱۷ روزانه به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند.

کد مطلب 4053941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها