بنا نیست خبرنگاران در خدمت روابط عمومی ها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدیسه شنبه شب در آیین گرامیداشت روز خبرنگار که در باشگاه دانشگاه همراه با گرامیداشت سیروس رومی با حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزار شد با اتکا به این جمله که حوزه معناشاناسی جان وروح به کلام می بخشد گفت: نشانه های معانی و مفاهیمی را برما ملموس می دارند.

وی با بیان اینکه هر اشارت و نگاهی که در قلم و دیدگان است معانی را می تواند زیر و رو نمایند افزود: حتی اگر به نکته ای دیگر طرح می شود.

وی با تاکید بر نقش تحلیل در رسانه ها عنوان کرد: گفت و گو آرام ارام به سمت چندلایگی و هویدایی می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس افزود: امکان پذیر نیست که چنان که هست ننگاریم زیرا خواننده و مخاطب لحظه ها را واکاوی می کنند.

وی با تصریح اینکه مدیران نمی توانند فرافکنی کنند افزود: نمی شود قصورات جامعه را به دوش رسانه بیندازیم زیرا بنا نیست اهالی رسانه حل مسایل کنند بلکه کشف آنان به دوش رسانه هاست.

مریدی با تاکید بر اینکه روزنامه نگاران مشکل گشا نیستند این پرسش را مطرح کرد که چرا متصوریم هرگاه نقدی می شود خطاب به روزنامه نگاران و رسانه ها بگوییم آیا راه حلی دارید؟

وی تاکید کرد: رسانه ها روابط عمومی نیستند؛ بنا نیست خبرنگاران و رسانه ها در خدمت روابط عمومی باشند و اگر چنین باشد خیانتی آشکار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت روز خبرنگار و نکوداشت استاد سیروس رومی با حضور حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، مدیرکل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان سه شنبه شب در باشگاه دانشگاه شیراز برگزار شد.