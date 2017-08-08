توقیف رسانه جزو سیاست های دولت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه سه شنبه در همایش روز خبرنگار که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: اولین برخورد درست با هر مسئله تعریف درست از آن مسئله است وخبرنگاران باید تعریف درستی از جایگاه خود داشته باشند.

وی با بیان اینکه خبرنگاری یا خبررسانی کاری جبرئیلی و بنیان گذاری الهی است، افزود: خبرنگاری کاری خدایی است و تعریف خبرنگار مسلمان این است که کار خود را با رویکرد عبادی انجام دهد.

صادقلو اظهار کرد: خبرنگاران چشم های جامعه هستند و باید به سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه دقت کنند که در رابطه با چشم های جامعه چه نظری داشته است.

استاندار گلستان با بیان اینکه نخستین هدایت انسان هدایت فکری است، افزود: مدیریت سامانه افکار جامعه با خبرنگاران است و جامعه اطلاعات مورد نیاز خود را از خبرنگاران دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: مطالبات صنفی تنها مختص خانه مطبوعات نیست بلکه این نهاد باید به اثبات افکار جامعه هم کمک کند.

استاندار گلستان با بیان اینکه سیره خبرنگاری باید ترسیم شود، افزود: کار خبرنگاری از نوع حق الناس است و خبرنگاران در احقاق حق الناس نقش مهمی دارند.

دولت شرایط مناسبی برای اهالی رسانه ایجاد کرده است

صادقلو با بیان اینکه دولت شرایط مناسبی برای اهالی رسانه ایجاد کرده است، تصریح کرد: سیاست این دولت سیاست توقیف نیست بلکه سیاست توفیق است.

وی اظهار کرد: برای تشکیل صندوق حمایت از هنرمندان و خبرنگاران کمک خواهیم کرد و انتظار داریم جلوی مباحثی مانند رانت‎های انتخاباتی گرفته شود.