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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۳۴

فرمانده انتظامی عسلویه خبر داد:

افزایش ۳۰۰ درصدی کشفیات قاچاق در عسلویه

افزایش ۳۰۰ درصدی کشفیات قاچاق در عسلویه

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از توقیف یک دستگاه خودرو سواری BMW قاچاق خبر داد و گفت: کشفیات کالای قاچاق ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق در عسلویه اقدامات خوبی صورت گرفته است و شاهد افزایش میزان کشفیات هستیم.

وی بیان کرد: پلیس شهرستان عسلویه در بحث کشفیات کالای قاچاق ۳۰۰ درصد افزایش و کشفیات مواد مخدر ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و تلاش مضاعف خود را برای ارائه خدمت و برقرای امنیت مردم ادامه خواهد داد.

صالحی ادامه داد: ماموران اطلاعات این فرماندهی در پی کسب خبر مبنی بر اینکه تعدادی افراد سودجو اقدام به قاچاق خودرهای خارجی لوکس به داخل کشور و متعاقب آن سند سازی و پلاک گذاری خودرو بر اساس اسناد مذکور (سند نمره) می کنند.  

وی گفت: در همین رابطه ماموران موفق شدند، با اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه خودرو سواری BMW که بدون مجوز گمرکی و از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده بود کشف شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه گفت: با بررسی‌های صورت گرفته توسط ماموران پلیس امنیت عمومی اسناد مربوط به خودرو با شماره شاسی و شماره بدنه مغایرت داشت، و مشخص شد خودروی مذکور از به صورت قاچاق وارد شده است.

سرهنگ صالحی بیان داشت: ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان دو میلیارد ریال است و در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه خودرو و سیر مراحل قانونی در اختیار اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی عسلویه اضافه کرد: از ابتدای سال جاری ۳۸ مرحله طرح پاکسازی مناطق آلوده به موادمخدر اجرا، ۷۳۰ نفر معتاد کارتن خواب جمع آوری شده است.

کد مطلب 4053946

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