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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۳۴

مدیرعامل منطقه ویژه پارس:

همه شاخص‌های تولید در پارس جنوبی بهبود یافته است

همه شاخص‌های تولید در پارس جنوبی بهبود یافته است

بوشهر - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: سال ۹۲ ظرفیت تولید گاز ایران از میدان پارس جنوبی ۲۷۰ میلیون مترمکعب در روز بود که اکنون ظرفیت تولید بیش از دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: خبرنگاران نقشی بسیار مهم و اساسی در جامعه دارند و کمک بسیار خوبی به توسعه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در پارس جنوبی گام‌های بسیار خوبی در دولت یازدهم روی داده است و شاهد بهبود شاخص‌های در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش تولید و برداشت از میدان مشترک هستیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: سال ۹۲ ظرفیت تولید گاز ایران از میدان پارس جنوبی ۲۷۰ میلیون مترمکعب در روز بود که اکنون ظرفیت تولید بیش از دو برابر شده است و با کشور قطر در برداشت از میدان مشترک برابر هستیم.

وی به بهود تولید دیگر محصولات اشاره کرد و افزود: در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از میزان ۱۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳۴ میلیون تن در سال ۹۶ رسیدیم.

یوسفی تصریح کرد: در کنار شاخص‌های تولید نگاه ویژه‌ای نیز به مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته‌ایم که می‌توان به حمایت از ورزش، فرهنگ، هنر، علم و آموزش و . . . در استان بوشهر اشاره کرد.

وی افزود: بهبود وضعیت اشتغال نیروهای بومی، توسعه زیرساخت‌ها، برگزاری کلاس‌های کنکور و طرح تقویت بنیه علمی، حمایت از هنرمندان و ورزشکاران و رسانه‌ها از دیگر اقدامات مهم در پارس جنوبی بوده است.

کد مطلب 4053949

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