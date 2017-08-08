به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: خبرنگاران نقشی بسیار مهم و اساسی در جامعه دارند و کمک بسیار خوبی به توسعه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در پارس جنوبی گام‌های بسیار خوبی در دولت یازدهم روی داده است و شاهد بهبود شاخص‌های در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش تولید و برداشت از میدان مشترک هستیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: سال ۹۲ ظرفیت تولید گاز ایران از میدان پارس جنوبی ۲۷۰ میلیون مترمکعب در روز بود که اکنون ظرفیت تولید بیش از دو برابر شده است و با کشور قطر در برداشت از میدان مشترک برابر هستیم.

وی به بهود تولید دیگر محصولات اشاره کرد و افزود: در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از میزان ۱۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳۴ میلیون تن در سال ۹۶ رسیدیم.

یوسفی تصریح کرد: در کنار شاخص‌های تولید نگاه ویژه‌ای نیز به مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته‌ایم که می‌توان به حمایت از ورزش، فرهنگ، هنر، علم و آموزش و . . . در استان بوشهر اشاره کرد.

وی افزود: بهبود وضعیت اشتغال نیروهای بومی، توسعه زیرساخت‌ها، برگزاری کلاس‌های کنکور و طرح تقویت بنیه علمی، حمایت از هنرمندان و ورزشکاران و رسانه‌ها از دیگر اقدامات مهم در پارس جنوبی بوده است.