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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۳۵

رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر خبر داد؛

آتش‌سوزی جزئی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

آتش‌سوزی جزئی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

بوشهر - رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از بروز آتش‌سوزی جزئی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر خبر داد.

علیرضا حاجیونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز آتش‌سوزی جزئی در یکی از مطب‌های خالی درمانگاه بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر روی داد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه آتش سوزی سریع مهار شد، اضافه کرد: در این حادثه کسی آسیب ندید.

کد مطلب 4053951

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