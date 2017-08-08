طالبان ۲۳۵ گروگان خود را در شمال افغانستان آزاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان طالبان ۲۳۵ گروگانی را که در محل قتل عام ۵۰ غیرنظامی افغان در شمال افغانستان نگاه داشته بودند، آزاد کردند.

«ذبیح الله امانی» سخنگوی دولت محلی ولایت سر پل گفت افراد آزاد شده که شامل زنان و کودکان نیز می شدند در نتیجه مذاکره رهبران محلی در منطقه میرزا ولنگ آزاد شده اند.

بر این اساس گروگان ها به سلامت به شهر سر پل مرکز این ولایت منتقل شده اند. با این حال هنوز مشخص نیست چند نفر دیگر گروگان گرفته شده اند.

در همین رابطه یک مقام امنیتی افغانستان گفت تخمین زده می شود که حدود ۱۰۰ نفر دیگر در اسارت شبه نظامیان باشند.

گفتنی است شنبه گذشته شبه نظامیان طالبان و نیروهای داعش پس از محاصره از سوی نیروهای دولتی، اقدام به قتل عام ۵۰ نفر از جمله زنان و کوکان کردند.