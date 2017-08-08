تصادف تریلر، اتوبوس و خودروسواری در جاده شهیدرجایی۲۳ مجروح داشت

اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصادف شامگاه سه شنبه در جاده بندرشهید رجایی بیان داشت: ساعت ۱۹:۰۴ امروز طی تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ بندرعباس، گزارش تصادف بین یک دستگاه اتوبوس، تریلی و خودرو سواری در جاده بندر شهیدرجایی اعلام شد.

وی عنوان کرد: بلافاصله آمبولانس پایگاه پیامبر اعظم و پایگاه‌های اسلام آباد یک و دو سریعا به محل اعزام شدند که با توجه به تعداد بالای مصدومان با درمانگاه‌های بندر شهیدرجایی، فولاد و پالایشگاه هم جهت اعزام آمبولانس هماهنگ شد.

اسدی خاطرنشان کرد: بر اثر این بی احتیاطی، تریلر با اتوبوس که در حال انجام سرویس بود برخورد کرد و ۲۳ سرنشین آن مصدوم شدند. پنج نفر از مجروحان حادثه سرپایی درمان شدند و بقیه مصدومین هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

وی با اعلام اینکه حال مصدومین وخیم نیست، گفت: بدبنال وقوع این حادثه بلافاصله آمبولانس های پایگاه پیامبر اعظم و پایگاه های اسلام آباد یک و دو سریعا به محل اعزام شدند.

دکتر اسدی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات تعداد مصدومین این حادثه ۲۳ نفر است که به بیمارستان های صاحب الزمان (عج)، شهید محمدی و خلیج فارس منتقل شدند.