به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری شامگاه سه‌شنبه در مراسم روز خبرنگار که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای استان و شهید صارمی را گرامی می‌داریم که شهادت او روز تاریخی و ماندنی را برای ایران اسلامی رقم زد و خبرنگار در تقویم جمهوری اسلامی ایران صاحب یک روز شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه رسانه را از ارکان مهم توسعه دانست و گفت: نقش رسانه بسیار فراتر است و بدون تردید در همه زمینه ها نقش اولیه دارد.

وی نقش رسانه را در ارتباط با توسعه به مثابه نورافکن دانست و تصریح کرد: ویژگی نورافکن این است که سوژه ها را شناسایی می‌کند و همان سوژه ها را به شکلی بزرگ نمایی میکند که بتواند آن واقعیت مسئله را به دولتمردان نشان دهد تا آگاهی لازم را برای مدیران شناسایی و ایجاد کند و از این آگاهی و معرفی و شناخت زمینه توسعه را فراهم کند.

حجت الاسلام جعفری کاهش تصدی گری دولت را از ملزومات ایفای نقش رسانه به عنوان نورافکن عنوان و تصریح کرد: یکی از آرمان های مهم رسانه ها اطلاع رسانی است اما متاسفانه بسیاری از رسانه های ما به دور از مبانی رسالت اطلاع رسانی مشغول اند و غالبا کمکی به توسعه نمی‌کنند.

وی با اشاره به برنامه های روز خبرنگار گفت: امسال در تمام شهرستانهای استان مراسم روز خبرنگار با حضور فرمانداران و مسئولان برگزار می‌شود و در اورامانات که چهار شهرستان مهم دارد فردا ساعت ۱۰ صبح در روانسر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام جعفری گفت: یکی از اولویت های مهم ما در فصل جدید کاری در استان، توجه جدی به شهرستان ها است و با توجه به ظرفیت های خوب فرهنگی، نگاهمان این است که برخی از برنامه‌های ملی، منطقه ای و استانی را در شهرستان ها اجرا کنیم.

لازم به ذکر است، نمایشگاه پوسترهای اقتصاد مقاومتی با نمایش ۳۰ اثر از هنرمندان، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در حاشیه مراسم روز خبرنگار برپا شد.