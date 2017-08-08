مراسم گرامیداشت مدیران درکرمانشاه/ خبرنگاران درروز خودبایکوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در کرمانشاه به مراسم گرامیداشت مدیران تبدیل شد.

بر اساس این گزارش استانداری کرمانشاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات به عنوان برگزار کنندگان مراسم روز خبرنگار تریبونی را در اختیار اصحاب رسانه در روزی که متعلق به آنهاست قرار ندادند.

در این مراسم تنها استاندار کرمانشاه به توجیه چرایی افتتاح پروژه نیمه تمام راه آهن پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود انتقاد برخی نشریات به عملکرد مدیریت ارشد این استان را دارای شائبه اختلاف شخصی! با مدیران عنوان کرد.

در ماه های اخیر استانداری کرمانشاه رسانه های منتقد را از ورود به برخی جلسات روتین خبری منع می کند و همزمان برخی از نشریات با شکایت مدیران دولتی دادگاهی شده اند.

به نظر میرسد تجربه سال گذشته که با قرعه کشی، تریبون روز خبرنگار در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفته بود، مسئولان برگزاری را مجاب کرده تا تریبونی در اختیار رسانه ها قرار ندهند.