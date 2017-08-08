شهرداری پرند را با بدهی ۱۱ میلیارد تومانی تحویل گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر، شفا نظرپور در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار طی سخنانی اظهار کرد: روزی که شهرداری را تحویل گرفتم در خزانه آن فقط ۵۳ میلیون تومان پول باقی مانده بود در حالی که حدود ۱۱ میلیارد تومان بدهی از گذشته به بنده به ارث رسیده بود و بیش از ۵ ماه حقوق پرسنل آتش نشانی و ۳ ماه حقوق نیروهای خدماتی پرداخت نشده بود.

وی اضافه کرد: همه داستان به اینجا ختم نشد، چون متاسفانه ۸ ماه ما فی التفاوت و افزایش حقوق پرسنل شهرداری پرداخت نشده بود؛ این حجم از بدهی ها کار را واقعا برای ما سخت کرده بود، اما به لطف خداوند متعال و کمک اعضای محترم شورای شهر توانستیم با برنامه ریزی مدون در کمتر از ۴ ماه بخش زیادی از بدهی های شهرداری را تسویه کنیم؛ به طوری که هم اکنون حتی یک ریال هم به همکاران خود در شهرداری بدهکار نیستیم.

شهردار پرند با بیان این که بودجه سال ۹۵ شهرداری حدود ۵۳ میلیارد تومان پیش بینی شده بود، گفت: در ۸ ماه اول سال حدود ۱۱ میلیارد تومان از این بودجه تحقق یافته بود، اما در چهار ماه پایانی سال که بنده به عنوان خدمت گزار مردم برگزیده شدم، موفق شدیم ۱۷ میلیارد تومان آن را محقق کنیم، بودجه شهرداری پرند را در سال جاری حدود ۴۲ میلیارد تومان پیش بینی کردیم و ۶۰ درصد آن را به کارهای عمرانی تخصص دادیم که این رقم نسبت به سال گذشته کاملاً منطقی تر است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری پروژه هایی همچون اجرای المان های شهری، نام گذاری معابر، تجهیز سیستم آبیاری قطره ای، احداث مخازن آب جدید در پارک کوهسار، پیاده روسازی معابر، ایجاد چندین بوستان جدید، اجرای طرح گسترده آسفالت معابر و توسعه پارک جنگلی در دستور کار قرار گرفته است و شاید بتوان بزرگ ترین دستاورد شهرداری و شورای اسلامی پرند را پایان دادن به مدیریت دوگانه در این شهر نام برد که این اقدام انرژی زیادی از ما گرفت.