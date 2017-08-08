صندوق حمایت از «هنر و رسانه» در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی اصغر فضیلت شامگاه سهشنبه در همایش روز خبرنگار که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: از همه خبرنگاران میخواهم برای انتخابات خانه مطبوعات که اطلاعات آن بهزودی اعلام میشود اهتمام جدی به خرج دهند.
وی افزود: اگر به تاریخچه خانه مطبوعات نگاهی داشته باشیم میبینیم برخی افراد توانایی فردی داشتند اما این توانایی فردی در کنار هم منجر به خلق کار گروهی نشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به تشکیل صندوق حمایت از هنر و رسانه استان گلستان اظهار کرد: در حال تعیین هیئتمدیره هستیم و از دستگاههای استان میخواهیم با صلاحدید استاندار سهمی در این صندوق داشته باشند.
نگاههای قومی و حزبی مانعی برای توسعه استان است
حجتالاسلام فضیلت افزود: باید تلاش کنیم از نگاههای عصر هجری فاصله بگیریم و به سمت شایستهسالاری حرکت کنیم چراکه نگاههای قومی و حزبی مانعی برای توسعه تلقی میشود.
وی گفت: در سال جاری آمادگی برگزاری جشنواره رسانهای راداریم به شرطی که مورد مطالبه جامعه رسانهای باشد.
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