صندوق حمایت از «هنر و رسانه» در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر فضیلت شامگاه سه‌شنبه در همایش روز خبرنگار که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: از همه خبرنگاران می‌خواهم برای انتخابات خانه مطبوعات که اطلاعات آن به‌زودی اعلام می‌شود اهتمام جدی به خرج دهند.

وی افزود: اگر به تاریخچه خانه مطبوعات نگاهی داشته باشیم می‌بینیم برخی افراد توانایی فردی داشتند اما این توانایی فردی در کنار هم منجر به خلق کار گروهی نشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به تشکیل صندوق حمایت از هنر و رسانه استان گلستان اظهار کرد: در حال تعیین هیئت‌مدیره هستیم و از دستگاه‌های استان می‌خواهیم با صلاح‌دید استاندار سهمی در این صندوق داشته باشند.

نگاه‌های قومی و حزبی مانعی برای توسعه استان است

حجت‌الاسلام فضیلت افزود: باید تلاش کنیم از نگاه‌های عصر هجری فاصله بگیریم و به سمت شایسته‌سالاری حرکت کنیم چراکه نگاه‌های قومی و حزبی مانعی برای توسعه تلقی می‌شود.

وی گفت: در سال جاری آمادگی برگزاری جشنواره رسانه‌ای راداریم به شرطی که مورد مطالبه جامعه رسانه‌ای باشد.