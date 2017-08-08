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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۵۳

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمانشاه:

مدیران ظرفیت خود را بالا ببرند/ شکایت از رسانه‌ها متوقف شود

مدیران ظرفیت خود را بالا ببرند/ شکایت از رسانه‌ها متوقف شود

کرمانشاه- رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمانشاه گفت: مدیران در مقابل انتقادات خبرنگاران سعه صدر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون معتمدیان شامگاه سه شنبه در مراسم روز خبرنگار که در کرمانشاه برگزار شد، خواستار توجه به معیشت خبرنگاران و امنیت شغلی آنان شد. 

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمانشاه افزود: همچنین مدیران ظرفیت خود را مقداری بالا ببرند و اگر انتقادی رخ داد کار به دعواهای قضایی نکشد. 

معتمدیان تاکید کرد: مدیران در مقابل انتقادات خبرنگاران سعه صدر داشته باشند. 

سخنگوی خانه مطبوعات کشور با اشاره به اتفاقات اخیری ددر حوزه خبرنگاران استان و شکایت یکی از مدیران استان از یکی از خبرنگاران گفت: خوشبختانه این مشکل حل شد اما امیدواریم دیگر از این اتفاقات رخ ندهد.

کد مطلب 4053975

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