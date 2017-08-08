به گزارش خبرنگار مهر، فریدون معتمدیان شامگاه سه شنبه در مراسم روز خبرنگار که در کرمانشاه برگزار شد، خواستار توجه به معیشت خبرنگاران و امنیت شغلی آنان شد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کرمانشاه افزود: همچنین مدیران ظرفیت خود را مقداری بالا ببرند و اگر انتقادی رخ داد کار به دعواهای قضایی نکشد.

معتمدیان تاکید کرد: مدیران در مقابل انتقادات خبرنگاران سعه صدر داشته باشند.

سخنگوی خانه مطبوعات کشور با اشاره به اتفاقات اخیری ددر حوزه خبرنگاران استان و شکایت یکی از مدیران استان از یکی از خبرنگاران گفت: خوشبختانه این مشکل حل شد اما امیدواریم دیگر از این اتفاقات رخ ندهد.