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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۵۴

سازمان ملل در مورد نسل کشی در آفریقای مرکزی هشدار داد

سازمان ملل در مورد نسل کشی در آفریقای مرکزی هشدار داد

هماهنگ کننده سازمان ملل پس از بازدید از آفریقای مرکزی، در مورد وقوع نسل کشی در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، سازمان ملل در مورد وقوع نسل کشی و کشتار غیرنظامیان در جمهوری آفریقای مرکزی ابراز نگرانی کرد.

«استفن اوبرین» هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل پس از سفر به این کشور آفریقایی در نیویورک گفت بیم نسل کشی و کشتار انسان های بی گناه در این کشور می رود.

وی همچنین تقویت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در ابن بخش از آفریقا را خواستار شد. دو هفته پیش در حمله مسلحانه به یک کاروان نیروهای سازمان ملل، یک کلاه آبی این سازمان در آفریقای مرکزی کشته شد.

این در حالی است که تنها در خشونت های چند ماه اخیر در آفریقای مرکزی ۱۸۰ هزار نفر ناچار به ترک خانه های خود شده اند. به گفته اوبرین این خشونت ها در سراسر این کشور بیش از نیم میلیون آواره برجا گذاشته است.

کد مطلب 4053977

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