اصلاح شبکه های آب رسانی و ارتقاء کیفیت آب بهارستان تا پایان سال

بیژن سلیمان پور، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ارتقاء کیفیت آب شهرستان بهارستان اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه استان تهران مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرستان بهارستان اختصاص داده است که با این اعتبار طرح های اصلاح شبکه آب رسانی و ارتقاء کیفیت آب شهرستان بهارستان تا پایان سال ۹۶ انجام می شود.

وی سپس خواستار توجه جدی مسئولین مسئولین کشوری و استانی به ارتقاء زیر ساخت های شهرستان بهارستان شد و اضافه کرد: شهرستان تازه تاسیس بهارستان برای ارتقاء زیر ساخت ها نیاز به توجه مسئولین در رده های بالاتر دارد تا بتواند با سرعت بیشتری به توسعه برسد، البته مسئولین در استانداری همواره همکاری های لازم برای پیشرفت شهرستان را داشته اند.

فرماندار بهارستان گفت: با تخصیص اعتبارات در زمینه های توسعه ای، شاهد تحولاتی عظیم در خدمات رسانی در شهرستان بهارستان خواهیم بود، که یک نمونه آن طرح اصلاح شبکه های آب رسانی این شهرستان است.