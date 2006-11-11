شورشیان کلمبیا دست به دامان ستارگان سینما شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای مسلح و انقلابی کلمبیا که بیشتر تحت عنوان فارک شناخته می شوند، روز گذشته در نامه ای سرگشاده به این چهره های سرشناس از آنها خواستند برای رسیدن به این توافق از نفوذ خود استفاده کنند.



رائول ریس از سخنگویان فارک در این نامه نوشته که "ما از مردم آمریکا می خواهیم برای حمایت از تبادل زندانیان، رئیس جمهور بوش را تحت فشار قرار دهند." در این نامه از متفکران چپگرا مانند نوام چامسکی، جیمز پتراس و آنجلا دیویس، همین طور جسی جکسن از فعالان حزب دمکرات نیز نام برده شده است.



سه گروگان آمریکایی پیمانکاران نظامی بودند که سال 2003 هواپیمای آنها در جریان یک ماموریت اطلاعاتی در منطقه ای در جنوب کلمبیا سقوط کرد و هر سه به سرعت دستگیر شدند. فارک که دولت آمریکا نام آن را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده، بیش از 60 شخصیت شناخته شده از جمله اینگرید بتانکورت کاندیدای سابق ریاست جمهوری، تعدادی سیاستمدار و مقام نظامی را گروگان گرفته است.



آلوارو اریب، رئیس جمهور کلمبیا، اخیرا پس از متهم کردن این گروه شورشی به دست داشتن در بمبگذاری در یک پایگاه نظامی که منجر به مجروح شدن بیش از 20 نفر شد، مذاکرات خود را با آنها قطع کرد. او اصرار دارد گروگان ها با چند حمله نظامی آزاد شوند. این در حالی است که خانواده قربانیان با این نوع عملیات نجات مخالف هستند.



شورشیان می گویند هر نوع حمله نظامی می تواند جان گروگان ها را به خطر بیندازد. آنها قول داده اند به زودی ثابت کنند که زندانیان هنوز زنده هستند. در چهار سال گذشته، خانواده های گروگان ها هیچ مدرکی از زنده بودن آنها نداشتند.



نامه فارک در حالی منتشر می شود که یکی از شورشیان به نام ریکارد پالمرا که سال 2004 در اکوادور به دام افتاد و به آمریکا تحویل داده شد، در واشینگتن محاکمه می شود. سونیا، شورشی دیگر، نیز به زودی به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه خواهد شد. فارک اصرار دارد گروگان ها با این دو نفر مبادله شوند.

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