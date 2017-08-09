  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۲۵

زلزله چین ۹ کشته و ۱۶۴ زخمی بر جا گذاشته است

زلزله چین ۹ کشته و ۱۶۴ زخمی بر جا گذاشته است

بر اثر وقوع زلزله در استان سیچوان چین دست کم ۹ نفر کشته و ۱۶۴ نفر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای ۶.۵ ریشتری شب گذشته استان سیچوان واقع در جنوب غرب چین را لرزاند.

در پی وقوع این زمین لرزه رسانه های محلی چین از کشته شدن دست کم ۹ نفر و زخمی شدن ۱۶۴ نفر خبر دادند. بر این اساس زلزله در منطقه پر جمعیت گوانگ یوان و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

از سوی دیگر دولت محلی سیچوان اعلام کرد بر اثر رانش زمین ناشی از زلزله روز گذشته، ۱۰۰ توریست زیر آوار مانده اند. خبرگزاری رسمی چین نیز اعلام کرد تا کنون ۶ نفر از تروریست ها جان باخته اند.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد بیشتر ۳۱ هزار و ۵۰۰ توریستی که در این استان حضور داشته اند، به مکان امن منتقل شده اند.

کد مطلب 4054018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها