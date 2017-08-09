زلزله چین ۹ کشته و ۱۶۴ زخمی بر جا گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زلزله ای ۶.۵ ریشتری شب گذشته استان سیچوان واقع در جنوب غرب چین را لرزاند.

در پی وقوع این زمین لرزه رسانه های محلی چین از کشته شدن دست کم ۹ نفر و زخمی شدن ۱۶۴ نفر خبر دادند. بر این اساس زلزله در منطقه پر جمعیت گوانگ یوان و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

از سوی دیگر دولت محلی سیچوان اعلام کرد بر اثر رانش زمین ناشی از زلزله روز گذشته، ۱۰۰ توریست زیر آوار مانده اند. خبرگزاری رسمی چین نیز اعلام کرد تا کنون ۶ نفر از تروریست ها جان باخته اند.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد بیشتر ۳۱ هزار و ۵۰۰ توریستی که در این استان حضور داشته اند، به مکان امن منتقل شده اند.