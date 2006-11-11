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۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۲۷

وزیر دفاع جدید آمریکا خواهان گفتگو با ایران است

وزیر دفاع جدید آمریکا خواهان گفتگو با ایران است

"رابرت گیتس" وزیر پیشنهادی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا برای احراز پست وزارت دفاع این کشور از دولت وی خواسته است تا به جای دوری و اجتناب از ایران با این کشور گفتگو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هیوستون کرونیکل، گیتس گفت که سازمانهای جاسوسی آمریکا رئیس جمهور را در قضیه عراق و اینکه صدام دارای تسلیحات کشتار جمعی است گمراه کردند.

همچنین به عقیده گیتس، آمریکا نباید بار دیگر بدون در دست داشتن اطلاعات روشن و درست اقدام به حمله نظامی پیشگیرانه نماید.

وی همچنین براین باور است که تغییر نظام سیاسی در ایران بدون یک اقدام نظامی گسترده بعید است و تعهدات نظامی آمریکا و همینطور محیط سیاسی در منطقه عملی شدن آن را سخت تر می کند.

گیتس همچنین اعلام کرده است که اظهاراتش نباید به عنوان انتقاد از دولت آمریکا تلقی شود.

رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) همچنین همکاری با ایران را عاملی برای پذیرش راهبردی روشن و مثبت از سوی تهران در قبال دولت های تازه تاسیس در افغانستان و عراق می داند و به عقیده وی این روند می تواند فرصتهای زیادی برای همکاری ایرانیها با بقیه دنیا ایجاد کند.

وی در عین حال به دولت کشورش پیشنهاد می کند تا برای کنترل نفوذ ایران بر منطقه نقشی فعالتر را در روند صلح خاورمیانه ایفا کند.

کد مطلب 405402

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