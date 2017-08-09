به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر قاضی‌زاده شامگاه سه‌شنبه در مراسم روز خبرنگار در همدان با تبریک روز خبرنگار به کسانی که در این حرفه فعالند و نان تلخ روزنامه‌نگاری را فرو می‌دهند و همچنان برای آگاهی‌رسانی و ساختن محیط و جامعه‌ای هر چه شفاف‌تر به نفع زندگی مردم این جامعه کار می‌کنند، افزود: این حرفه سخت و خطرناک است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه این حرفه نه افتخار دارد و نه ثروت، عنوان کرد: این حرفه فقط عشق و بالاتر از آن دیوانگی می‌خواهد که اگر این دو مورد را در وجود خود دارید به حرفه خبرنگاری خوش آمدید.

وی بااشاره به اینکه در روز خبرنگار و یا هر مناسبتی که نام رسانه، ارتباطات، خبرنگار و روزنامه‌نگار دارد، مقام رفیع روزنامه‌نگار، نقش و رسالت آن مورد تقدیر قرار می‌گیرد، ادامه داد: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ۸۰ میلیون جمعیت دارد و حدود ۵۵ میلیون نفر می‌توانند روزنامه خریداری کرده و بخوانند اما اینکه ما چند درصد از این جمعیت روزنامه خوان را جذب کرده‌ایم جای سئوال دارد.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی عرصه روزنامه‌نگاری را تنگ کرده اما پیش از فضای مجازی ما چه کاری کردیم، افزود: مسئله فضای مجازی در همه دنیا وجود دارد و آیا کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان و سوئد خطر فضای مجازی ندارند و فقط خطر فضای مجازی برای ماست؟

این پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات با اشاره به اینکه از سال ۴۸ تاکنون زندگی من غیر روزنامه‌نگاری از هیچ منبع، مرجع و سرچشمه‌ای جز خبرنگاری تامین نشده است، بیان کرد: در حوزه روزنامه‌نگاری تدریس کرده و برای روزنامه‌نگاری کتاب نوشته ام.

قاضی‌زاده با اشاره به اینکه روزنامه نگاری در ایران سال های گذشته تاکنون مشکلاتی داشته، گفت: متاسفانه مدیران تاب نقد روزنانه‌نگاران را ندارند و بازار شکایت از روزنامه‌نگاران از هر صنف دیگر داغ تر است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران باید خود را قوی کرده و به داد هم برسند و به حرفه خود احترام بگذارند، گفت: روزنامه‌نگاری که سفر نمی‌رود، کتاب نمی‌خواند، تجربه نمی‌کند، با مردم ارتباط برقرار نمی‌کند و یا عادت به پشت کیبوردنشینی و مانیتورنشینی دارد، پیشرفت نخواهد کرد.